        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı

        Edirne'de polis ekiplerince motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 16:22 Güncelleme: 12.11.2025 - 16:22
        Edirne'de motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı
        Edirne'de polis ekiplerince motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, Sabuni Mahallesi'nde denetim gerçekleştirildi.

        Ekipler, sürücülerin ehliyetlerini, kask ve koruyucu eldivenleri ile motosikletlerin belgelerini kontrol etti.

        Eksiklikleri olan sürücülere ise ceza uygulandı.

        Trafik denetimlerinin süreceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

