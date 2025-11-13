Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de üreticiler ürünlerini Millet Bahçesi'nde satışa sunacak

        Edirne'de meyve sebze üreticileri Söğütlük Millet Bahçesi'nde kurulan organik pazarda ürünlerini satışa sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 16:12 Güncelleme: 13.11.2025 - 16:12
        Edirne'de üreticiler ürünlerini Millet Bahçesi'nde satışa sunacak
        Edirne'de meyve sebze üreticileri Söğütlük Millet Bahçesi'nde kurulan organik pazarda ürünlerini satışa sunacak.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Karaağaç Mahallesi'nde Meriç Nehri'ne kıyısı olan Millet Bahçesi'nde oluşturulan organik pazar alanını ziyaret etti.

        Üreticilerle sohbet eden Sezer, tezgahlarda satılan organik sebze ve meyveleri de inceledi.

        Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de Osmanlı'dan bu yana bostan kültürünün devam ettirildiğini söyledi.

        Karaağaç'ın da saray mutfağında kullanılan domates, biber, patlıcan, kabak gibi sebze ve meyvelerin yetiştiği önemli merkezlerden biri olduğunu belirten Sezer, "Maalesef zamanla bazı üretim kayıpları söz konusu olmuş. Ancak burada azmederek ata tohumuyla Karaağaç biberini, kabağı, domatesi yetiştiren üreticilerimiz var. Karaağaç'ta alın teriyle üretim yapanların ürettiklerini burada da satmasını istiyoruz." dedi.

        Sezer, haziran ayında açılan Söğütlük Millet Bahçesi'nin yoğun ilgi gördüğünü anlattı.

        Millet Bahçesi'nin Edirnelilerin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından çok sayıda misafiri ağırladığını aktaran Sezer, şunları kaydetti:

        "Hem ilimizin tanıtımı olsun hem kaybettiğimiz tarımsal değerlerimiz ve ürünlerimizi yeniden üretecek bir potansiyel yakalayalım diye bu alanı oluşturduk. Karaağaç'taki üreticilerimiz alın teriyle ürettiklerini burada da satışa sunacaklar. Ayrıca çok güzel el emeği ürün yapan ev hanımlarımız, üreticilerimiz var. Fakat ürettiklerini bir şekilde pazarlayamıyorlar. Burada hemen arkanızda bulunan alanı da onlara yapacağız. Saatlik ve günlük olarak kullanacaklar. Mesela evinde çok güzel sarma ve dolma yapıyor. Getirip burada satabileceği ve sattıktan sonra da ayrılacağı bir alan oluşturacağız. Şehir Gönüllüleri Vakfı ile irtibata geçilerek onlar da randevu usulüyle çalışacak.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum da buraya organik pazar kurulmasını önermişti. 'Orası özel bir yer, burada bir köy pazarı yapalım' demişti. Yeni hayata geçirdik ama bundan sonra da yeni fonksiyonlar ekleye ekleye devam edeceğiz."

        Karaağaç Mahallesi Muhtarı Eniz Dirim de pazarın üreticilerin taleplerini karşıladığını, pazarda sadece organik ürünlerin satışa sunulacağını belirterek Vali Sezer'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Biber üreticisi Tunahan Ule ise üreticinin tarlada ürettiğini direk pazara getirerek satabileceğini belirtti.

