        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Sezer, Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesinin yıkılacağını açıkladı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesinin yıkılacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 16:42 Güncelleme: 13.11.2025 - 16:42
        Edirne Valisi Sezer, Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesinin yıkılacağını açıkladı
        Edirne Valisi Yunus Sezer, Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesinin yıkılacağını belirtti.

        Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda gerçekleştirilen etüt ve deprem dayanıklılığı çalışmaları sonucunda binanın yıkılmasına karar verildiğini söyledi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, lisedeki öğrencileri başka okula taşımak için çalışma yürüttüğünü belirten Sezer, "Öğrenciler geçici olarak 1. Murat Anadolu Lisesinde eğitime devam edecek. Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesindeki yıkım işlemlerini tamamlayıp yatırım programına alarak oradaki liseyi yeniden ayağa kaldıracağız. 1. Murat Anadolu Lisesinde boş kapasitemiz var. Malumunuz orayı yeni restore ettirdik. İki lisemiz burada devam edecekler." diye konuştu.

        Öte yandan Sezer, Gazi Osman Paşa Ortaokulunda dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan istinat duvarını da inceledi. Sezer, duvarın kısa sürede yapılarak öğrencilerin yeniden güvenle okul bahçesinde oynayabileceğini kaydetti.

        Sezer ayrıca yapımı devam eden okul inşaatlarında da incelemede bulundu.

