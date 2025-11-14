Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'deki huzurevi inşaatının yıl sonunda bitmesi planlanıyor

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, yeni huzurevi inşaatının yıl sonunda bitmesinin planlandığını belirtti.

        Giriş: 14.11.2025 - 14:40 Güncelleme: 14.11.2025 - 14:42
        Edirne'deki huzurevi inşaatının yıl sonunda bitmesi planlanıyor
        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, yeni huzurevi inşaatının yıl sonunda bitmesinin planlandığını belirtti.

        Tohumcu, İl Genel Meclisi'nde müdürlüğün çalışmaları hakkında yaptığı sunumda, il genelinde 436 personelle engelli, yaşlı, kadın, çocuk ve dezavantajlı kesime hizmet sunduklarını söyledi.

        İl merkezindeki Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesinde 49 personelle 81 çocuğa hizmet verdiklerini belirten Tohumcu, "İlk kabul birimimizde de 25 çocuğumuza hizmet sunmaktayız. Çocuk Evleri Sitemizde de yurt modelinden ev modeline döndük. Artık birer dairede bir anne ve 5-6 çocuğun yaşadığı ev modeli var. Bu ev modelinde de şuan itibariyle 82 çocuğumuza 65 personelle hizmet sunmaktayız." diye konuştu.

        Tohumcu, Edirne Huzurevinin 43 personelle 108 yaşlıya hizmet verdiğini dile getirdi.

        Yeni huzurevi inşaatının sürdüğünü ifade eden Tohumcu, "Bildiğiniz gibi yakında huzurevimiz yeni 200 yataklı huzurevine taşınacak. İnşaatı tamamlanmak üzere. Orası yapılınca burayı yıkacağız. Diğer tarafa taşınacağız inşallah. Daha yeni, daha güzel bir binada büyüklerimize hizmet sunacağız. İnşaatın yıl sonunda bitmesi planlanıyor." dedi.

        Tohumcu, ekim itibariyle il genelinde 216 yaşlıya hizmet verdiklerini, 284 yaşlının da huzurevi için sıra beklediğini kaydetti.

