Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 2 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
