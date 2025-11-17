Habertürk
Habertürk
        Edirne İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantıları sürüyor

        Edirne İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantıları sürüyor

        Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor.

        Giriş: 17.11.2025 - 16:15 Güncelleme: 17.11.2025 - 16:15
        Edirne İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantıları sürüyor
        Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor.

        Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı tutanak özetlerinin okunmasıyla başladı.

        Daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, müdürlüklerinin faaliyetleri hakkında bir sunum yaptı.

        Toplantı, basına kapalı olarak gerçekleşen soru cevap kısmının ardından sona erdi.

