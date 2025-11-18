Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        AB'den tam not alan İpsala pirinci dünya markası olma hedefiyle üretilecek

        CİHAN DEMİRCİ - Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan İpsala pirincinin marka değerinin artması ve dünya markası olması için çalışmalar hızlandırılacak.

        Giriş: 18.11.2025 - 12:32 Güncelleme: 18.11.2025 - 12:32
        AB'den tam not alan İpsala pirinci dünya markası olma hedefiyle üretilecek
        CİHAN DEMİRCİ - Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan İpsala pirincinin marka değerinin artması ve dünya markası olması için çalışmalar hızlandırılacak.

        Türkiye'nin yerel ve geleneksel ürünlerini dünyaya tanıtmayı amaçlayan Uluslararası Coğrafi İşaret Seferberliği sürüyor.

        Bu kapsamda İpsala pirinci ve Bursa kestane şekeri, AB'den tescil edilen son iki ürün olarak listeye katıldı. Böylece, tescilli Türk coğrafi işareti sayısı 42'ye ulaştı.

        İpsala pirincinin AB'den coğrafi işaret tescili alması üreticileri de sevindirdi.

        Bu kapsamda İpsala pirincinin dünya çapında tanıtımı ve üretiminin artırılması için çalışmalar hızlandırılacak.

        - "İpsala pirinci dünyada bir inci"

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, AA muhabirine, "İpsala pirinci dünyada bir inci" sloganının AB tesciliyle hayata geçtiğini söyledi.

        Tescilin bölgeye büyük gurur yaşattığını belirten Sevgili, "İpsala pirincinin başarısı uluslararası düzeye taşınmış oldu. Bu kapsamda hem üretimi hem de tanıtımı artırarak çalışmaları hızlandıracağız. Tescil sürecine emek veren tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyoruz, tescil bölgenin tarımsal katma değerine de önemli katkılar sunacak." dedi.

        - "Mutfaklarda çok fazla tercih edilen bir ürün"

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse de İpsala pirincinin kalitesiyle ön plana çıktığını ifade etti.

        İpsala pirincinin 41. ürün olarak tescil aldığını aktaran Köse, "Bu nedenle de 41 kez maşallah diyoruz. 2025 yılında 13 ürün tescil aldı. Bunlardan birisi de İpsala pirinci oldu." diye konuştu.

        Köse, Tarım ve Orman Bakanlığının öncülüğünde gerçekleştirilen coğrafi işaret çalışmaları kapsamında İpsala pirincinin kalitesi ve yöreselliğiyle AB'de de tanınmış olacağını dile getirdi.

        - Özellikleriyle diğer pirinçlerden ayrılıyor

        İpsala pirincinin özellikleri açısından da diğer pirinçlerden ayrıldığını anlatan Köse, şunları kaydetti:

        "İpsala pirincinin tane büyüklüğü, mat parlak yapısı, pişme kalitesi ve su tutma kapasitesiyle beraber çok önemli bir yere sahip. Bu kapsamda hem lezzeti hem tane büyüklüğünü koruması hem de dağılmayan yapısıyla da mutfaklarda çok fazla tercih edilen bir ürün.

        Öte yandan, Edirne Türkiye'de yüzde 40'lık bir üretimle ülkemizin çeltik üretim merkezi. Bunun yarısı da İpsala Ovası'nda gerçekleşiyor. 250 bin dekarlık alanda İpsala Ovası'nda İpsala pirinci üretiliyor. Üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, üreticilerimizin marka değerinin oluşması, Avrupa'da tanınması bu kapsamda alanların daha korunarak ve artarak devam etmesi açısından yanlarındayız. Üreticilerimizin ürünlerini en iyi şekilde satması ve pazarlaması açısından destek olmaya devam edeceğiz."

        - "İpsala pirinci dünyada bir inci"

        İpsala Çeltik Üreticileri Başkanı Hüseyin Bakan ise İpsala Ovası'nın büyük bir bölümünde yaklaşık 250 bin dekara çeltik ekildiğini ifade etti.

        Edirne genelinde ise ekim alanının 450 bin dekarı aştığını anlatan Bakan, "Üreticimizin emekler vererek yetiştirdiği İpsala pirincinin değer görmesi bizleri mutlu etti. AB tarafından tescillenmesi İpsala pirincini dünyada satılacağını, marka değeri oluşturacağını ortaya koyuyor. 'İpsala pirinci dünyada bir inci' sloganımız tam anlamıyla gerçekleşti bizler de üreticiler olarak tanınırlığımızın daha da artması için çalışmalarımızı artıracağız." ifadelerini kullandı.

        - "Aromasıyla ön plana çıkmaktadır"

        Edirne Tüm Aşçılar Derneği Başkanı İsmail Ergin de İpsala pirincinin tarım, gastronomi ve ekonomik anlamda büyük bir yere sahip olduğunu anlattı.

        Türkiye pazarında olduğu gibi yurt dışı pazarında da hızlıca İpsala pirincinin yerini alacağını aktaran Ergin, "İpsala pirinci diğer pirinç çeşitlerine göre lezzet ve aroma dokusuyla ön plana çıkacaktır. Edirne'nin İpsala Ovası'nda çeltik tarlalarında yetiştirilen bu pirinç çeşidi uzun taneli 6,7 milim uzunluğunda camsı bir yapı ve mat bir görüntüye sahiptir ve aromasıyla ön plana çıkmaktadır." bilgisini verdi.

