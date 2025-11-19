Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        19.11.2025 - 10:56
        Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

        Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

