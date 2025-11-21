Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne'de Dünya Diş Hekimliği Günü törenle kutlandı

        Edirne'de, Dünya Diş Hekimliği Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 10:40 Güncelleme: 21.11.2025 - 10:43
        Edirne'de Dünya Diş Hekimliği Günü törenle kutlandı
        Edirne'de, Dünya Diş Hekimliği Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, toplum genelinde ağız ve diş sağlığının korunması için önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

        Diş hekimlerinin özverili şekilde çalışarak hastalara şifa olduklarını belirten Yıldırım, "Birinci basamakta koruyucu sağlık hizmetlerimiz var, ikinci basamakta ise tedavi hizmetleri bulunmakta. 2026 yılının ilk yarısında Keşan'da 20 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete girecek. Yeni bir istihdam yeni bir diş hekimi ataması sağlanmış olacak. Hastalarımıza daha iyi şartlarda en iyi hizmeti vermek için çaba sarf ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ağız ve diş sağlığını önemsemekte." ifadelerini kullandı.

        Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Altuğ Çilingir ve Edirne Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Hasret Kolcular da Dünya Diş Hekimliği Günü'nü kutladı.

        Törene diş hekimleri ve Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri katıldı.

