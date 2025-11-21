Edirne'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla programlar düzenlendi
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikler kapsamında öğretmenler tarafından hazırlanan resim sergisi açıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Fuaye Alanı'nda açılan sergide, il merkezinde görev yapan resim öğretmenlerince hazırlanan 17 serbest çalışma yer aldı.
Açılış kurdelesinin kesilmesin ardından Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve öğretmenler, sergiyi gezdi.
Program kapsamında ayrıca şehit öğretmenler için Eski Cami'de mevlit programı düzenlendi.
