Keşan'daki Tuzla Gölü rehabilite edilecek

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Tuzla Gölü'nde doğal yapının korunması ve ekosistemin güçlendirilmesine yönelik rehabilitasyon çalışması başlatılacak.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gölün doğal karakterine yeniden kavuşturulması amacıyla Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla alanda kapsamlı bir saha çalışması gerçekleştirildi.

Çalışma öncesinde kurum temsilcileri bölgede inceleme yaparak gölün mevcut durumu ve ihtiyaçlarını değerlendirdi.

İncelemelerde, Tuzla Gölü'nün yeniden canlandırılması için bilimsel veriler ışığında teknik gereksinimler, doğal su döngüsünün sağlanması, çevresel tehditlerin azaltılması ve koruma-kullanma dengesi gibi başlıklarda ortak bir çalışma planı oluşturuldu.

İncelemeye Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ayşe Sarı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürü Kerim Yapça, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü yetkilileri ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.