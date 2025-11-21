Edirne'de tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Edirne'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında İpsala ilçesinde bazı şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, 2 tüfek ve bir iş yerine ait ödeme fişi ele geçirildi, operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.