        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

        Edirne merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, kapalı devre bir sistem üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 13 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 11:35 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:35
        Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, bir ihbar üzerine yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin soruşturma başlattı.

        Bu kapsamda bir şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, 13 bin 494 mesaj ve 2 bin 817 sayfalık yazışma tespit edildi.

        Yazışmalardan, kapalı devre "süper admin, admin, bayi, oyuncu" modeliyle bahis oynatıldığı belirlendi.

        Yapılan analizlerde, şüphelilere ait banka hesaplarından 79 bin 872 işlem gerçekleştirildiği ve toplam işlem hacminin 898 milyon 844 bin 687 lira olduğu anlaşıldı.

        Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edirne, Şanlıurfa ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

        Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda cep telefonu, 8 bin 100 dolar, 15 bin 200 lira, kupon yazma makinesi ve para sayma makinesi ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

