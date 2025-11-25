Habertürk
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Genç Ordu Spor Kulübünden Galatasaray altyapısına transfer olan Miraç Yılmaz ve Uraz Kaçar ile Beşiktaş altyapısına transfer olan Tevfik Buğra, Keşan Belediyesini ziyaret etti.

        Giriş: 25.11.2025 - 14:28 Güncelleme: 25.11.2025 - 14:28
        Edirne'den kısa kısa
        Keşan Genç Ordu Spor Kulübünden Galatasaray altyapısına transfer olan Miraç Yılmaz ve Uraz Kaçar ile Beşiktaş altyapısına transfer olan Tevfik Buğra, Keşan Belediyesini ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene, sporcuları makamda ağırladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ergene, Atatürk Kupası müsabakalarında mücadele eden 10 yaş altı sporcuların azmi ve spora olan tutkularının herkese umut verdiğini belirtti.

        Şehrin adını gururla taşıyacaklarına, aldıkları her nefeste daha büyük hedeflere koşacaklarına yürekten inandığını ifade eden Ergene, transfer olan sporcuların her zaman yanlarında olduklarını ve kendilerine başarı dilediklerini kaydetti.

        - HAK-İŞ'ten "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" açıklaması

        HAK-İŞ Konfederasyonu Edirne İl Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        HAK-İŞ İl Başkanı ve Öz Sağlık-İş Sendikası Edirne Şube Başkanı Emre Promet, İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, nereden ve kimden gelirse gelsin şiddetin her türüne karşı olduklarını belirtti.

        Kadın cinayetlerine, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa ve güvencesizliğe karşı seslerini yükselttiklerini ifade eden Promet, şunları kaydetti:

        "Kadına yönelik şiddetin en acımasız boyutunu kuşkusuz savaş ve çatışma ortamında görmekteyiz. Dünya genelinde özellikle Gazze, Doğu Türkistan, Sudan, Yemen, Lübnan ve Myanmar gibi bölgelerde savaş, işgal ve sistematik baskı politikalarının en ağır bedelini kadınlar ve çocuklar ödemektedir. Bu tablo, kadına yönelik şiddetin artık sadece bireysel bir suç değil, küresel bir insanlık krizine dönüştüğünü göstermektedir.

        HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, uluslararası kuruluşları sivillerin korunması, kadınların güvenliği, yerinden edilenlerin korunması ve uluslararası hukukun eksiksiz uygulanması konusunda acil sorumluluk almaya çağırıyoruz."

