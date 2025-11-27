Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Keşan'da genç yaşta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Yekta Baydar, ilçede adının yaşatıldığı okulun öğrencileri tarafından anıldı.

        Giriş: 27.11.2025 - 09:54 Güncelleme: 27.11.2025 - 09:54
        Edirne'den kısa kısa
        Keşan'da genç yaşta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Yekta Baydar, ilçede adının yaşatıldığı okulun öğrencileri tarafından anıldı.

        Yekta Baydar Ortaokulu öğrencileri, Asri Mezarlık'ta düzenlenen törende Baydar'ın kabrine çiçek bıraktı, dua etti.

        Baydar'ın annesi Sevil Baydar, kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

        Törene Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkan Vekili İsmail Büyükvarlık, Keşan Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

        Öte yandan, Yekta Baydar Ortaokulunda da anma programı düzenlendi.

        - Sendikadan Köse'ye ziyaret

        Türk Tarım Orman Sen Edirne İl Başkanı Ahmet Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi ziyaret etti.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahin ve beraberindekiler sendikanın çalışmaları hakkında Köse'ye bilgi verdi.

        Köse de ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

        - Kemik, Raşit Efendi İlkokulunu ziyaret etti

        Keşan Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, Raşit Efendi İlkokulunu ziyaret etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kemik, okulun ana sınıfı ve özel eğitim sınıfını ziyaret ederek, yürütülen eğitim faaliyetleri, sınıf içi çalışmalar ve öğrencilerin gelişim süreçlerine ilişkin bilgi aldı.

        Öğrencilerle sohbet eden Kemik, başarılı bir eğitim yılı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

