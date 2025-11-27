Keşan'da genç yaşta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Yekta Baydar, ilçede adının yaşatıldığı okulun öğrencileri tarafından anıldı.

Yekta Baydar Ortaokulu öğrencileri, Asri Mezarlık'ta düzenlenen törende Baydar'ın kabrine çiçek bıraktı, dua etti.

Baydar'ın annesi Sevil Baydar, kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Törene Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkan Vekili İsmail Büyükvarlık, Keşan Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Öte yandan, Yekta Baydar Ortaokulunda da anma programı düzenlendi.

- Sendikadan Köse'ye ziyaret

Türk Tarım Orman Sen Edirne İl Başkanı Ahmet Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahin ve beraberindekiler sendikanın çalışmaları hakkında Köse'ye bilgi verdi.