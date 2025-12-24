Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne ve Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 09:39 Güncelleme: 24.12.2025 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne ve Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne ve Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 9 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

        Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, denetimlerinde 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

        İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Libya heyetinin olduğu jet düştü
        Libya heyetinin olduğu jet düştü
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Meloni'den "2026 daha zor olacak" mesajı
        Meloni'den "2026 daha zor olacak" mesajı
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        2 bölge için kritik uyarı!
        2 bölge için kritik uyarı!
        Epstein dosyasında 30 bin yeni belge!
        Epstein dosyasında 30 bin yeni belge!
        Kibrit neden bu kadar geç ortaya çıktı?
        Kibrit neden bu kadar geç ortaya çıktı?
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi

        Benzer Haberler

        Keşan'da trafik kazasında hayatını kaybedenler için yapılan anıt açıldı
        Keşan'da trafik kazasında hayatını kaybedenler için yapılan anıt açıldı
        Edirne'de yenilenen 'Eğitim Şehitleri Anıtı' törenle açıldı
        Edirne'de yenilenen 'Eğitim Şehitleri Anıtı' törenle açıldı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Vakıfların Tüfe endeksini katlayan kira artışları esnafı zorluyor Tarihi ça...
        Vakıfların Tüfe endeksini katlayan kira artışları esnafı zorluyor Tarihi ça...
        Keşan'da çıkan yangınlarda 2 ev kullanılamaz hale geldi
        Keşan'da çıkan yangınlarda 2 ev kullanılamaz hale geldi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa