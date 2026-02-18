Canlı
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Selimiye Camisi'nde restorasyonun ardından ilk teravih heyecanı

        Edirne'de restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açılan Selimiye Camisi'nde ilk teravih namazı kılındı.

        Giriş: 18.02.2026 - 21:15 Güncelleme: 18.02.2026 - 21:15
        Selimiye Camisi'nde restorasyonun ardından ilk teravih heyecanı
        Edirne'de restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açılan Selimiye Camisi’nde ilk teravih namazı kılındı.

        Mimar Sinan’ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi, uzun süren restorasyon çalışmalarının ardından ramazan ayında yeniden cemaatle buluştu.

        Restorasyon sürecinde bir süre kısmi ibadete açık olan camide, iç mekandaki çalışmaların tamamlanmasının ardından enderun usulü ilk teravih namazı yoğun katılımla eda edildi.

        Akşam saatlerinden itibaren camiye gelen vatandaşlar, tarihi mabedin avlusunda ve çevresinde yoğunluk oluşturdu.

        Yatsı namazının ardından saf tutan cemaat, ramazanın ilk teravihini kılmanın manevi huzurunu yaşadı.

        Selimiye Camisi'nin yeniden ibadete açılmasının ramazan ayına ayrı bir anlam kattığını belirten vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

