Edirne 7. Kitap Fuarı kapılarını açtı

Edirne ve Trakya bölgesindeki kitapseverlerin her yıl heyecanla beklediği Edirne 7. Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Edirne Belediyesi’nin bu yıl 7’incisini düzenlendiği ve 1120 Ekim 2019 tarihlerinde Öztaş Global Garden’da gerçekleştirilecek olan Edirne Kitap Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Törene Edirne Vali Vekili Yusuf Güler, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve eşi Esra Gürkan, Onur Konuğu GazeteciYazar İsmail Saymaz, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, bürokratlar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin, vatanımızın ve milletimizin özgürlüğü, bağımsızlığı ve gerçek anlamda bekası için mücadele eden; canlarını hiçe sayarak kahramanca çarpışan silahlı kuvvetleri mensuplarımızdan bir evladımız şehit oldu. Ona Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum” diyerek sözlerine başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarına destek olmak adına Edirne’nin ana arterlerinin Türk Bayrakları ile donatıldığını ifade eden Başkan Gürkan, “İsterim ki tüm hemşehrilerin evlerini ve iş yerlerini, bu harekat devam ettiği müddetçe Türk Bayrak’ları ile süsleyerek, ordumuzun kahraman evlatlarına destek olmayı sürdürsünler” diyerek, Edirne Halkı’na çağrıda bulundu.

Edirne’nin kültür ve sanat yaşamında önemli bir yere sahip

Edirne Kitap Fuarı’nın bu yıl 7’incisinin düzenlendiğini ifade eden Gürkan, “Edirne Kitap Fuarı; Edirne’nin kültür ve sanat yaşamında gerçekten de önemli bir yer, önemli bir kazanım edindi. Bundan 2 yıl önceki rakam ile ifade etmek gerekirse, yani 5’inci kitap fuarında ziyaretçi sayımız 45 bindi. Bu Edirne nüfusu ölçeğine göre oldukça iyi sayılabilecek bir rakam. Ve gözlediğimiz kadarıyla Edirneliler, gerçekten de Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir kitap okuma sayısına sahip” diye konuştu.

Edirne 7. Kitap Fuarı, 1120 Ekim 2019 tarihlerinde Öztaş Global Garden’da ziyarete açık olacak.

EDİRNE 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 16:12

AKŞAM 18:46

YATSI 20:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.