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Trakya Üniversitesi Teknopark ailesi bir araya geldi

İHA

Trakya Teknopark Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ve Edirne'deki oda ve borsa temsilcileri, Trakya Teknopark kaynaşma toplantısında bir araya geldi.

Trakya Üniversitesi Teknopark ailesi bir araya geldi

Trakya Teknopark Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ve Edirne’deki oda ve borsa temsilcileri, Trakya Teknopark kaynaşma toplantısında bir araya geldi.
Trakya Teknopark Yönetici A.Ş.’de düzenlenen kaynaşma toplantısına, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Teknopark Yönetici A.Ş. Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir, Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Oğuzhan Erdem, Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, Prof. Dr. Yalçın Kaya, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, Teknoloji Transfer Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Serdar Özer, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yener İşbilen, Edirne Organize Sanayi Bölgesi İmar Müdürü Müjgan Çorbacı, KOSGEB Uzmanı Tarık Altuntaş, firma sahibi öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Necmi Beşer, Prof. Dr. Ali Yılmaz, Arş. Gör. Dr. Gürkan İrsel ile firmalara danışmanlık hizmeti veren öğretim üyeleri Prof. Dr. Erdem Uçar, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Uçar ve Teknopark çalışanları katıldı. Toplantıda Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firma yetkilileri hem birbirini yakından tanıma hem de yaptıkları çalışmalar hakkında birbirlerine bilgi verme imkânı buldu. Temsilciler, çalışma, ARGE, üretim ve ihracat konularında da fikir alışverişinde bulundu. Geleneksel bir tanışma ve değerlendirme toplantısına dönüştürülmesi hedeflenen etkinlikle Teknopark bünyesindeki girişimciler, sektör temsilcileri ve akademisyenler arasında iş birliği ve dayanışmanın artırılması amaçlanıyor.
Trakya Teknopark Yönetici A.Ş. Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir, katılımcılara faaliyet gösteren firmalara sağlanan destek ve teşvikleri, yasal düzenlemelerle sağlanan kolaylıkları, Teknopark’ın hedeflerini, kamuüniversitesanayi iş birliği kapsamında yürütülen faaliyetleri ve amaçlarını anlattı. Trakya Teknopark olarak girişimciler ve sektör temsilcileri ile birlikteliği daha da pekiştirmek adına bu tür toplantılar düzenlediklerini dile getiren Özdemir, Teknopark ailesinin daha verimli ve etkili bir şekilde gelişerek Trakya Üniversitesi ile kenti daha ileriye taşıyacak adımlar atacağını söyledi.
Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise, kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcileri arasında sinerji ve iş birliği fırsatlarını artırmanın bölge ve ülke ekonomisi açısından önemli olduğuna dikkat çekerek Trakya Üniversitesi olarak küresel bir teknopark olma vizyonuyla hareket ettiklerini ifade etti. Trakya Teknoparkı ulusal ve uluslararası ölçekte bir ARGE ve inovasyon üssü haline getirmek için çalıştıklarını söyleyen Rektör Tabakoğlu, “Üniversitemiz Teknopark’ında yürütülen faaliyetler ve projeler hakkında bilgi almak, çalışmalarla ilgili karşılıklı fikir teatisinde bulunmak ve bölgemize, ülkemize katkı sağlamak adına bu tür birlikteliklerin önemli olduğunu düşünüyorum. Trakya Teknopark bünyesinde yer alan firmaların, üniversitenin bilimsel altyapısını ve imkânlarını arkalarına alarak ülkemize katma değer sağlayacak ürünler ortaya koyacağına olan inancımız sonsuz. Trakya Teknopark, Edirne’nin ve bölgemizin kalkınmasında önemli bir itici güç olmaya devam edecek. Bir arada olmamız, birlikte düşünmemiz ve üretmemiz, gelişmemiz açısından değerli ARGE ve inovasyon odaklı çalışmalarımızı artırmaya ve bilginin pratiğe dönüşmesine destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

EDİRNE

10 Ocak 2020 Cuma

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