Edirne'nin tarihi Makedon Kulesi, müze ve seyir terası olacak

Osmanlı İmparatorluğu'na 88 yıl başkentlik yapan Edirne'nin simgelerinden, Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yaptırılan ve Osmanlı'da saat kulesi olarak kullanılan 48 metre yükseklikteki Makedon Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılının Aralık ayında restorasyona alındı.

Restorasyonla eş zamanlı olarak kulenin çevresinde arkeolojik kazı çalışmaları yapıldı. Bahçesinde Roma ve Bizans dönemine ait tarihi yapılar da bulunan alan bir yandan arkeopark olarak düzenlenirken, tarihi yapı ise müze haline getirildi.

"GALATA KULESİ’NDEN ESKİ BİR TARİHİ VAR"

Edirne Valisi Yunus Sezer, kulenin kentin en önemli mihenk taşlarından biri olduğunu söyleyerek, “Yaklaşık 4 yıldır süren bir restorasyon çalışması var. Biliyorsunuz kule buradaki sur gözetleme kulelerinden bir tanesi ve çok eski döneme dayanıyor. Galata Kulesi'nden eski bir tarihi var. Milattan sonra 137'ye dayanıyor ve buranın restorasyonu ve içerisinde bulunduğumuz hem Roma Dönemi’ne hem Bizans hem de Osmanlı Dönemi’ne ait hatta üzerinde Cumhuriyet Dönemi’ne ait katmanların bulunduğu alanla beraber, gezi alanlarıyla beraber inşallah mayıs ayının içerisinde buranın bitirilerek, Edirne Bienali'ne burayı yetiştirmeyi çalışıyoruz. Hem ziyaretçilerimize açacağız hem de burada çeşitli aktivitelerin yapıldığı bir alan oluşturulacak" diye konuştu.

"TARİHE IŞIK TUTACAK"

Kulenin hem müze hem de seyir terası olarak kullanılacağını belirten Sezer, "Edirne’miz açısından çok önemli bir eser. Aynı zamanda tarihi de ışık tutacak, Osmanlı Dönemi’nde saat kulesi olarak kullanılmış bir eser. İnşallah hayırlı olur diye temenni ediyorum. Alt katmanlarında tabii buranın yapılışı ve diğer hususlarla ilgili bir tür müze gibi gezi alanları oluşturulacak. En üst katta da seyir alanı oluşturulacak. Belki kafe olarak da kullanılabileceği bir alan oluşturmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.