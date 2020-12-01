Edirne tava ciğeri nasıl yapılır? Edirne tava ciğeri tarifi yemekseverler tarafından merak konusu oldu. İnce ince kesimi ile diğer ciğer tariflerinden farklı olan Edirne tava ciğeri lezzeti ile sakatat sevmeyenlerin bile gözdesi olabiliyor. İşte evde edirne tava ciğer yapımı haberimizde...

EDİRNE TAVA CİĞERİ MALZEMELERİ

Yarım kilo dana ciğer

1 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

Bol sıvı yağ ( Kızartmak İçin )

EDİRNE TAVA CİĞERİ NASIL YAPILIR?

Sinirleri temizlenmiş ciğerler yaprak şeklinde doğranır.

Ciğerler ister dik şekilde ister ciğeri yanlamasına koyup üzerinden yaprak şeklinde parçalar kesilir.

Kesilen yapraklar süzgeç içinde bol suda durulanıp tamamen süzülür.

İyice süzülen ciğerlere bir fiske tuz atılıp harmanlanır.

Püf noktası

Ciğerin sinirlerini çok iyi olabildiğince temizleyin. Yaprak keserken önünüze geldikçe kesip atın.

Yaprak yaprak kestikten sonra çeşme altında yıkayıp iyice süzdürün.

Bol unla her yerini unlayıp birbirine yapışmadan yaprak yaprak halde iyice ununu silkeleyin.

Bol ve kızgın yağda azar azar ( porsiyon halinde ) kızartın.

Yağa atar atmaz büyük servis çatal ile birbirine yapışmaması için karıştırın. Zaten pişme süresi çok kısa 1 dakika içinde hazır.