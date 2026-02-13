Edirne’de tefecilik operasyonu: 2 tutuklama
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
Giriş: 13.02.2026 - 18:44 Güncelleme: 13.02.2026 - 18:44
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptıkları iddiasıyla N.D. (62), F.C. (38), Ö.D. (47) ve S.U.’yu (49) gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.D. ve S.U., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, N.D. ve F.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fotoğraf: DHA
