        Haberler Gündem Edirne’de tefecilik operasyonu: 2 tutuklama

        Edirne’de tefecilik operasyonu: 2 tutuklama

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 18:44 Güncelleme: 13.02.2026 - 18:44
        Edirne'de tefecilik operasyonu: 2 tutuklama
        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptıkları iddiasıyla N.D. (62), F.C. (38), Ö.D. (47) ve S.U.’yu (49) gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.D. ve S.U., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, N.D. ve F.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf: DHA

