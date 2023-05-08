Edis: Burada olmak çok büyük bir gurur

Özel olarak tasarlanan 20 metrelik dikey sahnesiyle dikkat çeken ünlü şarkıcı Edis'e konserde 28 kişilik dans grubu eşlik etti. Uzun bir aradan sonra ilk kez hayranlarıyla buluşan Edis, sahneye 'Banane' adlı şarkısıyla çıktı.

"BURADA OLMAK ÇOK BÜYÜK BİR GURUR"

Edis, 'Bana mı?', 'Arıyorum', 'Vay' gibi şarkılarının yanı sıra hayranlarına bir de sürpriz yaptı. Edis, henüz yayınlanmayan yeni şarkısı 'Mayhoş'u da Bakü konserinde ilk kez seslendirdi.

Ünlü şarkıcı, "Hoşgeldiniz, neceseniz? Bugün burada olmak çok büyük bir gurur ve onur. Bana hep uğur getiriyorsunuz" diyerek, kendisini izlemeye gelen dinleyicilerine seslendi.