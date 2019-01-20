Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Edis, bir kongre merkezinde ilk kez sahne aldığını ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.
"BENİ BUNA LAYIK GÖRDÜĞÜNÜZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"
Edis "Aslında çok kibar bir durum bu. Bunlar onur duyduğum mevzular. Sizlere teşekkür ederim. Ben Edis’im ve Edis olarak mutluyum. Ekstra bir şey şişirince kendimi çok plastik hissediyorum. 'Popun Starı' olarak layık görmüşsünüz teşekkür ederim" şeklinde konuştuktan sonra konserine start verdi.
30’a yakın parça seslendiren ünlü sanatçı, 2 buçuk saati aşkın süre sahnede kaldı. Sevilen şarkılarının yanı sıra yerli ve yabancı cover parçalara da sahnesinde yer veren Edis’e binlerce hayranı hep bir ağızdan eşlik etti.
HAYRANI İLE DÜET YAPTI
Konserin ilk yarısının kapanışını ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ şarkısı ile yapan Edis, hayranı ile düet yaptı.
"SESİNE GÜVENENLERİ SAHNEYE BEKLİYORUM"
"Eskiden konserlere gittiğimde sahnedeki sanatçının, ‘Sesi güzel olan biri varsa sahneye alalım’ demesini beklerdim; fakat böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Şimdi ise ben söylüyorum. Sesine güvenenleri sahneye bekliyorum" diyen Edis, sahneye hayranını aldı ve şarkıyı birlikte seslendirdi.
"YAKLAŞIK BİR AY YURT DIŞINDA OLACAĞIM"
İlk şarkısından sonra hayranlarına seslenen Edis, ‘’Yaklaşık bir ay yurt dışında olacağım. Biraz ayrı kalacağız ama sizi mutlu etmek için güzel haberler ile döneceğim. Hepinizi çok seviyorum, şimdiden teşekkür ederim" dedikten sonra konserine kaldığı yerden devam etti.
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