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"BENİ BUNA LAYIK GÖRDÜĞÜNÜZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Edis "Aslında çok kibar bir durum bu. Bunlar onur duyduğum mevzular. Sizlere teşekkür ederim. Ben Edis’im ve Edis olarak mutluyum. Ekstra bir şey şişirince kendimi çok plastik hissediyorum. 'Popun Starı' olarak layık görmüşsünüz teşekkür ederim" şeklinde konuştuktan sonra konserine start verdi.