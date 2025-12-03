Habertürk
        Paris sokaklarının büyüsünü Edith Piaf, Charles Aznavour, Jacques Brel ve Josephine Baker gibi efsanelerin şarkılarıyla yeniden canlandıran "Paris! The Show", özgün hikâyesi, canlı orkestrası ve kabare atmosferiyle 15 Aralık akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 00:07 Güncelleme: 03.12.2025 - 00:07
        Edith Piaf şarkıları 'Paris! The Show'da
        Fransız şansonlarının altın çağını sahneye uyarlayan Paris! The Show, Edith Piaf’tan Charles Aznavour’a, Jacques Brel’den Josephine Baker’a uzanan efsanevi repertuvarıyla 15 Aralık’ta Zorlu PSM’de izleyicileri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak.

        Montmartre’ın sokaklarından Paris kabarelerine uzanan bu etkileyici yapım, güçlü vokaller, etkileyici koreografiler, özgün hikâye akışı ve canlı orkestranın enerjisiyle kentin aşk, müzik ve tutku dolu ruhunu yeniden canlandırıyor. Dünyaca ünlü yönetmen Gil Marsalla imzası taşıyan gösteri, dünya çapında 600’den fazla performans ve bir milyonu aşkın izleyiciyle elde ettiği büyük başarısını şimdi Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne taşıyor.

        Josephine Cocolletto, Stéphanie Impoco ve Jules Grison’un güçlü yorumlarıyla hayat bulan şarkılar, akordeondan piyanoya, davuldan kontrbasa uzanan canlı müzikle birleşerek unutulmaz bir Paris atmosferi sahnede yaratılıyor.

        20. yüzyılın ikonik Fransız şarkılarından oluşan bir müzik atmosferi ve gösteri sonrası sanatçılarla buluşma imkânı sunan gösteri, Paris’in romantizmini, ihtişamını ve şanson geleneğinin eşsiz zarafetini İstanbul’a taşıyarak izleyicilere büyüleyici bir gece vadediyor.

        Gösterinin biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.

        #Zorlu PSM
        #Paris! The Show
