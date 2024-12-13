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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Efe Akman: Okan hocamız bana güveniyor - Futbol Haberleri

        Efe Akman: Okan hocamız bana güveniyor

        Galatasaray'ın genç oyuncusu Efe Akman, 2-2 berabere biten Malmö maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 01:10 Güncelleme: 13.12.2024 - 01:10
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        "Okan hocamız bana güveniyor"
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç ekibi Malmö'yle 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın genç oyuncusu Efe Akman, basın mensuplarına konuştu.

        "OKAN HOCAMIZ BANA GÜVEN VERİYOR"

        Efe Akman, "Tabii kazanmak istiyorduk ama olmadı. Çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki 2 maçı kazanıp ilk 8'e girmek istiyoruz." dedi.

        Süre bulduğu sürece elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ifade eden Efe, "Ben de süre buldum. Okan hocama bunun için teşekkür ediyorum. Süre bulduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hocamız bana güveniyor. Ben de o güveni boşa çıkarmamaya çalışıyorum. Çok çalışarak inşallah daha fazla süre almaya devam ederim." ifadelerini kullandı.

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