Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Efe İnanç: İyi mücadele ettik - Futbol Haberleri

        Efe İnanç: İyi mücadele ettik

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'da teknik direktör Efe İnanç, iyi mücadele ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 23:42 Güncelleme: 14.01.2026 - 23:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İyi mücadele ettik"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'da teknik direktör Efe İnanç, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

        İnanç, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "İYİ MÜCADELE ETTİK"

        Çok kaliteli bir takıma karşı oynadıklarını belirten Efe İnanç, "Mağlubiyetten sonra tebrik almak bardağın dolu tarafı. İyi mücadele ettik. Genç oyuncular için güzel bir fırsat. Çok kaliteli bir takıma karşı bir şeyler yapmaya çalışmak önemli. Doğru işler yapmaya çalışıyoruz. Savunmada daha iyiydik. Hücumda çok doğru işler yaptığımız söylenemez. Oyuncular için fırsat maçıydı. Fred ile Talisca gibi üst seviyede oyunculara karşı nasıl reaksiyon vermeleri adına güzel bir maçtı." ifadelerini kullandı.

        "KALİTEMİZİ ARTTIRMAMIZ LAZIM"

        Kadrolarını geliştirmeleri gerektiğini vurgulayan İnanç, "Bu sene ikinci ve üçüncü lig takımları adına biraz sancılı ve sıkıntılı geçiyor. Hem yetiştirmek hem de yarışmacı olmak istiyoruz. Kulübün daha ilerlemesi için kalitemizi arttırmamız lazım. O zaman ligde de hedeflerimiz artacak. Umarım bunu da ilerleyen zamanlarda sağlarız." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Antalya'da motosikleti ile refüjdeki bordür taşlarına çarpan Ramazan Harmankaya (26), hayatını kaybetti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan yeni İran açıklaması
        Trump'tan yeni İran açıklaması
        Gazze'de 2. aşama başladı
        Gazze'de 2. aşama başladı
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        "Grönland NATO'nun bir parçası"
        "Grönland NATO'nun bir parçası"
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti
        Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        İfadelerine ulaşıldı
        İfadelerine ulaşıldı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?