Karar sonrası gözyaşlarını tutamadı 0:00 / 0:00

AA

Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Elit İşcan ile sanık Efecan Şenolsun ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Efecan Şenolsun, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Yaklaşık 10 yıldır profesyonel oyunculuk kariyerim vardır. Birçok defa oyuncu arkadaşlarımla aynı ortamda yakın temaslarda bulunduğum çekimlerim olmuştur. Bu güne kadar hakkımda benzer bir suçlama ile açılmış her hangi bir soruşturma ya da kovuşturma bulunmamaktadır." dedi.

Müşteki Elit İşcan da, sanığın cinsel saldırı suçundan mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi.

Elit İşcan'ın avukatı Ayşe Aylin Barcın ise, "Müvekkilim yaşadığı olaylar doğrultusunda sessiz kalmayarak bundan sonrası için başka kadınların bu tür şiddet olaylarına maruz kalmaması için bir hukuk mücadelesi vermektedir. Sanığın cinsel saldırı suçundan cezalandırılmasını istiyoruz. Vereceğiniz kararın bu tür şiddet olaylarına maruz kalan kadınlarımız açısından da emsal olmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Son sözü sorulan sanık Efecan Şenolsun, "Yapmadığım bir suçtan dolayı yaklaşık 3 senedir yargılanmaktayım. Bu yönü ile ağır manevi problemler yaşamaktayım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Efecan Şenolsun'un üzerine atılı "cinsel saldırı" ve "hakaret" suçlarını işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Adliye çıkışınca Efecan Şenolsun gözyaşlarını tutamadı.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Elit İşcan ile şüpheli Efecan Şenolsun'un internet üzerinden yayınlanan bir dizide birlikte rol aldıkları anlatılmıştı.

İddianamede, Efecan Şenolsun'un rol arkadaşı Elit İşcan'a yönelik "İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel saldırı" ve "alenen hakaret" suçlarını işlediği iddiasıyla 7 yıl 9 ay 15 günden, 17 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Haydar Efecan ŞENOLSUN açıklaması:

İKİ BUÇUK YILIMI ÇALDILAR

‘’Kişisel ihtiraslarına ve hırslarına dayalı iddialarıyla hayatımın iki buçuk yılını çalan Elit İşcan’a karşı verdiğim hukuki mücadeleyi kazandım. Başından beri gerçek dışı kurgularına mahkemeyi ve kamuoyunu inandırmaya çalıştılar. Kasten mahkeme sürecinin uzamasını sağladılar. Düzenli biçimde yalanlara ve çarpıtmalara dayalı basın açıklamaları yaptılar. Mesleğimle, kişiliğimle alay eden üslupta ve dava konusuna yakışmayan ciddiyetsizlikte beyanatlarda bulundular. Bütün bu süreçte amaçlarına hizmet etmemek için, ailemi yıpratmamak adına ve hukuka olan inancımdan dolayı sessiz kaldım.

KADINLARIN MÜCADELESİNİ ALET ETTİLER

Bu dava sonunda kamuoyunun bilmesini istediğim en önemli konu şudur; Elit İşçan ve etkilemeyi başardığı kadın hakları mücadelesi verdiğini düşünen bazı kişiler, sektörde yer edinme, itibar görme amacı ile beni kişisel ihtiraslarına ve hedeflerine alet etmişlerdir. Kadına karşı suçlarla ilgili var olan, benim de ailemle her zaman destekçisi olduğum toplumsal hassasiyeti, duyarlılığı istismar edip, mücadelenin içini boşaltma pahasına kampanya oluşturmaya çalıştılar.

DAVAYLA ŞÖHRET PEŞİNE DÜŞTÜLER

Duruşmalarda bana, avukatıma hatta mahkeme üyelerine karşı cinsiyetçi bir yaklaşım sergileyerek erkek olmak suçmuş gibi aleyhte algı yaratıp mahkeme kararına etki etmek istediler. Bunlar maalesef iftiralarına dayalı davayı kazanıp, ünlüler dünyasında bu alanda beklenen ilk sonucu yaratıp kendilerine yurt içi ve yurt dışında şöhret kazandırmak uğruna kadına karşı suçlarla ilgili mücadele eden kişi ve kuruluşların gücüne zarar vermeyi de göze aldılar. Adaletin tecelli etmesinden dolayı mutluyum. Ama iş ve özel hayatımda iki buçuk yıldır yaşadığım maddi-manevi büyük kaybı yargı ile tazmin yoluna gideceğimin bilinmesini isterim. Bu zor süreçte tüm duruşmalara gelerek beni hiç bir zaman yalnız bırakmayan aileme, arkadaşlarıma, ajansıma ve destek olan sevenlerime çok teşekkür ederim. Basın ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.‘’