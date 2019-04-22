Efecan Şenolsun kimdir? sorusu oyuncunun yaşamından detayları merak eden izleyici tarafından araştırılıyor. Efecan Şenolsun pek çok dizi projesinde yer aldıktan sonra, şu anda Çarpışma dizisinin kadrosunda bulunuyor. Peki, Efecan Şenolsun kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

EFECAN ŞENOLSUN KİMDİR?

Efecan Şenolsun, 11 Eylül 1992 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Efecan Şenolsun’un kardeşi kendisi gibi oyuncu olan Melisa Şenolsun‘dur.

İlk olarak ise başrollerini Kerem Bursin ve Hande Doğandemir‘in paylaştığı Güneşi Beklerken dizisinde rol almıştır. Genç oyuncunun sergilediği performansı dikkatleri üzerine çekti. Efecan Şenolsun son olarak Erkan Petekkaya ve Nurgül Yeşilçay‘ın yer aldığı Paramparça aldı dizide Özgür karakteri ile karşımıza çıkmış ve çok beğenilmiştir. 2015 yapımı olan Nadide Hayat adlı filminde Cem karakteri ile yer almıştır.

2018’in Kasım ayında yayın hayatına başlayacak olan ”Çarpışma” dizisinde başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve Erkan Can yer alacak ve Efecan Şenolsun dizide Kerem‘in yakın arkadaşı Yakup karakterine hayat verecektir.

EFECAN ŞENOLSUN'UN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2018- Çarpışma (Yakup)

2015- Nadide Hayat (Cem)

2015- Kocan Kadar Konuş (Murat)

2015-2014- Paramparça (Baterist Özgür)

2013- Güneşi Beklerken (Can)