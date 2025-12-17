Efes'in sırrı ortaya çıkacak

Yapımcılığını Poll Films by Polat Yağcı’nın üstlendiği ‘Efes’in Sırrı’, 2026'ın ilk günlerinde gösterime girecek. Senaryosunu Zeynep Çiçekoğlu Süner’in kaleme aldığı, hikâyesi Kamuran Süner’e ait olan filmin yönetmenliğini Gökhan Tiryaki üstlendi.

ARKEOLOGLAR ÇOCUK OLUYOR, EFES’İN SIRRI ORTAYA ÇIKIYOR…

Antik dünyanın görkemini günümüzle buluşturan film, içine kapanık Tuna’nın hayatına bir anda giren sıra dışı misafirlerle atıldığı macerayı konu alıyor. Bir kazı alanında ortaya çıkan gizemli bir olay sonucu aniden çocuk bedenine dönen arkeologlar, Tuna’nın sıradan dünyasını değiştirirken ona cesaretin kapılarını açıyor. Bu tuhaf ama eğlenceli karşılaşma, hem Tuna hem de dostları için unutulmaz bir keşif yolculuğuna dönüşüyor.

Tuna, okul arkadaşı Damla ve artık yaşıtları haline gelmiş arkeologlarla birlikte, bir yandan Efes’in kadim sırlarını çözmeye çalışırken diğer yandan peşlerine düşen ajanlardan kurtulmak zorundadır. Ekibin zamanla aralarındaki bağ güçlenirken merak, cesaret, dayanışma ve büyümenin ne demek olduğuna dair eğlenceli ve sıcak bir maceraya adım atarlar.