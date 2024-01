Effie Angelova'dan Armie Hammer açıklaması: Hiç pişman olmadı

8 Şurada Paylaş!









EN KARANLIK SIRRINI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan bu süreci suskunluk içinde geçiren Armie Hammer ise 2023'te Air Mail'e konuşmuştu. Rol aldığı 'Call Me By Your Name' (Beni Adınla Çağır) adlı filmle yıldızı parlayan Hammer, aynı zamanda hayatının en karanlık sırrını açıklamıştı.

Armie Hammer, henüz 13 yaşındayken bir papazın tacizine uğradığını itiraf etmişti. Hammer, bu yaşadığı olayın da yetişkinliğindeki cinsel davranışlarını şekillendirdiğini ileri sürmüştü. Oyuncu, kendisini tacizle suçlayan kadınların öne sürdüğü fiziksel şiddet davranışlarının kaynağının da bu korkunç olay olduğunu savunmuştu.