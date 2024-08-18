Bir zamanlar ekranların fenomeniydiler: Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
Televizyon tarihinin efsanevi dizisi Lost, 2000'lerin başında izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Peki, bu unutulmaz serinin karakterlerine hayat veren oyuncular şimdi nasıl görünüyor ve neler yapıyorlar? İşte detaylar!
Lost'un gizemli adasında kaybolan yolcuları hatırlıyor musunuz? Yıllar geçti, ama bu efsanevi kadro hâlâ hafızalarda. Lost dizisinin ikonik karakterlerine hayat veren oyuncuların geçirdiği inanılmaz değişimleri ve şimdiki hayatlarını sizin için derledik! İşte detaylar...
1. EVANGELINE LILLY: KATE AUSTEN
Sert, çelişkili ve korkusuz Kate Austen'ı canlandırmak Evangeline Lilly'nin çıkış rolü oldu.
Hobbit film serisinde Tauriel karakterini canlandırdı ve ardından Avengers geldi; Lilly, Marvel'ın Ant-Man serisinde Hope van Dyne, namıdiğer The Wasp karakterini canlandırdı. Lilly, Instagram'da yaptığı paylaşımda Haziran 2024'te Hollywood'dan "uzaklaşacağını" duyurdu. Uzun zamandır birlikte olduğu Norman Kali'den iki çocuğu var.
2. MATTHEW FOX: JACK SHEPHARD
Matthew Fox'un, Party of Five dizisinde canlandırdığı Charlie Salinger karakterinden sonra televizyona geri dönüşü, grubun lideri Dr. Jack Shephard rolündeki performansıdır.
Lost'tan sonra 2012'de Alex Cross ve 2013'te World War Z gibi filmlerde rol aldı. Bazı kişisel aksiliklerden sonra spot ışıklarından bir süre uzak kaldı. Fox, 2022'de prömiyeri yapılan Peacock dizisi Last Light ile küçük ekrana geri döndü. Kendisi ve eşi Margherita Ronchi'nin Kyle ve Byron adında iki çocuğu var.
3. JORGE GARCIA HUGO: "HURLEY" REYES
Jorge Garcia, Lost dizisinin en büyük gizemlerinden biri haline gelecek olan lanetli piyango numaralarının sahibi olan Hugo "Hurley" Reyes'in hayranlarının gözdesiydi.
Gösteri bittikten sonra Garcia, Alcatraz, How I Met Your Mother ve Hawaii Five-0 dahil olmak üzere çeşitli TV şovlarında göründü. Ayrıca David Spade'in Netflix komedisi The Wrong Missy'de "uçaktaki adam" olarak küçük bir rol aldı. 2022'de The Masked Singer'ın 7. sezonunda yer aldı.
Garcia, Haziran 2019'da İrlanda'da oyuncu Rebecca Birdsall ile dünyaevine girmiş ve 2021'de bir kız çocuğu sahibi olmuştu.
4. JOSH HOLLOWAY: JAMES "SAWYER" FORD
Sert mizaçlı ve yakışıklı James "Sawyer" Ford rolündeki Josh Holloway, hem Jack'in düşmanı hem de Kate ve en sonunda Juliet'in romantik partneriydi.
Holloway, 2011 yapımı Görevimiz Tehlike: Hayalet Protokolü filminde Tom Cruise'la birlikte rol aldı ve Paramount Network'ün Western dizisi Yellowstone'da rol aldı.
Kendisi ve eşi Yessica Kumala'nın iki çocuğu var.
5. YUNJİN KIM: SUN-HWA KWON
Yunjin Kim , dizinin evli çiftindeki Sun-Hwa Kwon'u canlandırdı.
Lost'tan sonra Kim, dört sezon boyunca Alyssa Milano'nun karşısında Mistresses'ta ve ayrıca birkaç Kore filmi ve TV dizisinde rol aldı. Mayıs 2024'te Station 19'un final sezonunun iki bölümünde yer aldı.
2010 yılında Hawaii'de eski menajeri Jeong Hyeok Park ile evlendi.
6. DANIEL DAE KIM: JIN-SOO KWON
Sun-Hwa'nın kocası Jin-Soo Kwon'u Daniel Dae Kim canlandırdı.
Daniel Dae, Lost'un büyük bölümünün çekildiği Hawaii'de kaldı ve 2010'dan 2017'ye kadar yedi sezon boyunca Hawaii Five-0'da rol aldı. New Amsterdam'da göründü ve ayrıca Divergent film serisinde ve 2019'un Hellboy ve Always Be My Maybe'sinde rol aldı. Eşi Mia Haeyoung Rhee ile 1993'ten beri evliler ve iki çocukları var.
7. TERRY O'QUINN: JOHN LOCKE
Terry O'Quinn, ünlü İngiliz filozofu John Locke'un adını taşıyan gizemli John Locke'du. 2007'de dizideki rolüyle en iyi yardımcı oyuncu dalında Emmy ödülü kazandı.
Dizi sonrasında televizyonda da yer almaya başladı ve 666 Park Avenue, Hawaii Five-0 ( Lost dizisindeki rol arkadaşı Daniel Dae ile birlikte), Emergence ve FBI: Most Wanted gibi dizilerde rol aldı.
Kendisi ve eski eşi Lori'nin iki oğlu var.
8. NAVEEN ANDEWS: SAYID JARRAH
Naveen Andrews eski Irak askeri Sayid Jarrah rolündeydi.
Lost dizisi bittikten sonra Sense8, Instinct , The Dropout ve The Cleaning Lady gibi dizilerde rol almaya devam etti.
Önceki ilişkilerinden iki çocuğu var.
9. DOMINIC MONAGHAN: CHARLIE PACE
Yüzüklerin Efendisi serisinde rol aldıktan sonra Dominic Monaghan, Lost dizisinde rockçı Charlie Pace rolünü üstlendi.
Daha sonra başka bir zaman atlama dizisi olan Flashforward ve suç draması 100 Code dahil olmak üzere birkaç film ve dizide daha rol aldı. 2019'da Star Wars: Episode IX: The Rise of Skywalker filminde Beaumont Kin'i canlandırdı.
10. EMILIE DE RAVIN: CLAIRE LITTLETON
Emilie de Ravin, hamile olan ve sonunda anne olacak Claire Littleton'ı canlandırdı.
2010 yılında romantik drama filmi Remember Me'de Robert Pattinson'la birlikte rol aldı ve ardından Once Upon a Time ve Avustralya mini dizisi True Colours'da Belle karakterini canlandırdı.
2016 yılından bu yana yönetmen Eric Bilitch ile nişanlı olan oyuncunun iki çocuğu var.
11. HAROLD PERRINEAU: MICHAEL DAWSON
Harold Perrineau, oğlu Walt'a adanmış baba Michael Dawson'ı canlandırdı.
Perrineau, Lost'tan bu yana Sons of Anarchy, Criminal Minds, Wedding Band, Constantine, Claws, Star, The Rookie ve Peacock's The Best Man: The Final Chapters gibi dizilerde birkaç TV rolü üstlendi.
Kendisi ve eşi Brittany'nin üç çocuğu var.
12. IAN SOMERHALDER: BOONE CARLYLE
Ian Somerhalder dizideki Boone Carlyle'ı canlandırmıştı, ama 2. sezonda öldürüldü.
Neyse ki, karakterinin ölümü kariyerini pek etkilemedi. Somerhalder daha sonra HBO dizisi Tell Me You Love Me'de rol aldı, ancak popüler kültürdeki statüsünü pekiştiren The Vampire Diaries'daki Damon Salvatore rolüydü.
Somerhalder, 2015 yılında oyuncu Nikki Reed ile evlendi ve çiftin iki çocuğu var.
Kaynak: People
Fotoğraf kaynak: IMDb, Instagram