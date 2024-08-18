3. JORGE GARCIA HUGO: "HURLEY" REYES

Jorge Garcia, Lost dizisinin en büyük gizemlerinden biri haline gelecek olan lanetli piyango numaralarının sahibi olan Hugo "Hurley" Reyes'in hayranlarının gözdesiydi.

Gösteri bittikten sonra Garcia, Alcatraz, How I Met Your Mother ve Hawaii Five-0 dahil olmak üzere çeşitli TV şovlarında göründü. Ayrıca David Spade'in Netflix komedisi The Wrong Missy'de "uçaktaki adam" olarak küçük bir rol aldı. 2022'de The Masked Singer'ın 7. sezonunda yer aldı.

Garcia, Haziran 2019'da İrlanda'da oyuncu Rebecca Birdsall ile dünyaevine girmiş ve 2021'de bir kız çocuğu sahibi olmuştu.