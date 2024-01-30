'Efsane'nin galası Çorum'da yapıldı

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'Efsane'nin diğer başrol oyuncuları işe şunları söyledi;

Cemile Canyurt; "İlk defa bu film için Çorum'a geldim. İyi ki de gelmişim."

Sadi Celil Cengiz; "Filmin dünya prömiyerini dünyanın merkezi Çorum’da yapıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bende toprak sayılırım Samsunluyum."

Tuana Tezsay; "Çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Herkes umarım bu akşam buradan gülmüş ve eğlenmiş olarak ayrılır."

Elif Ongan; "Bizi çok iyi ağırladınız. Şahane bir şehir Çorum. Umarım çok güler ve çok eğlenirsiniz."

'Efsane'nin yapım şirketi Aytaç Medya’nın genel müdürü Ediz Kentkuran; "Herkese çok teşekkür ediyorum. Bizler Çorum’da bu film çekmeye karara verdiğimiz zaman gerçekten Çorum’un bu kadar misafir perver olacağını düşünmemiştik ve bilmiyorduk. Ne kadar doğru bir karar verdiğimizi gördük. O yüzden biz ilk galamızı burada yapalım, filmimizi ilk defa sizlere izleyelim istedik. Bizde elimizden geldiği kadar Çorum'un şivesini, Çorum’un doğasını, Çorum’un insanını göstermeye çalıştık. Bunla alakalı da umarım başarılı olmuşuzdur. Umarım bu film seri olur da her sene gelir, sizlerle birlikte film yaparız. Bu film sizlerin filmi filmimize sahip çıkalım" diyerek Çorumlulara teşekkür etti.