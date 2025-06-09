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        Haberler Dünyadan Efsanevi rock yıldızı Rod Stewart'tan üst üste konser iptalleri - magazin haberleri

        Efsanevi rock yıldızı Rod Stewart'tan üst üste konser iptalleri

        Dünyaca ünlü İngiliz rock yıldızı Rod Stewart, hastalıkla mücadele ederken konserlerini iptal etmek zorunda kaldı. 80 yaşındaki müzisyen, gelecek 6 konserini daha iptal etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 14:04 Güncelleme: 09.06.2025 - 14:04
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        İptal üstüne iptal
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        Dünyaca ünlü müzisyen Rod Stewart, bir türlü iyileşemiyor, sağlık sorunları nedeniyle üst üste konserlerini iptal ediyor. 80 yaşındaki rock efsanesi, tüm ay boyunca sahneden uzak kalmasına neden olan ağır griple mücadele ederken, ABD'deki 6 konserini daha iptal etti.

        Rod Stewart, haberi Instagram'dan duyururken, hayranlarına doktorların kendisine dinlenmesini söylediğini iletti. Gelecek 4 konserini tamamen iptal eden Stewart, diğer 2'sini ise eylül ayına erteledi.

        Sosyal medya paylaşımında Rod Stewart; "Yıkıldım. Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum ama tamamen iyileşmek için biraz daha zamana ihtiyacım var. Yakında geri döneceğime söz veriyorum" dedi.

        Son iptal dalgası, Rod Stewart'ın sahneye çıkmasına sadece birkaç saat kala Las Vegas'taki haziran konserinden çekilmesinin ardından geldi. Hayranları, sanatçının hızla iyileşeceğini umarken, Stewart'ın durumu daha da ağırlaştı.

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        #Rod Stewart
        #konser
        #grip
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