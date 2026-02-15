Canlı
        Haberler Gündem Hava Durumu Ege'de 5 il için toz taşınımı uyarısı | Son dakika haberleri

        Ege'de 5 il için toz taşınımı uyarısı

        Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de akşam saatlerinden sonra toz taşımı yaşanacağı belirtilip, vatandaşlardan olası olumsuzluklar karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 18:44 Güncelleme: 15.02.2026 - 18:45
        Bölge Hava Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Ege Bölgesi'ndeki 5 il için toz taşınımı uyarısı yapıldı.

        Açıklamada, "Bugün akşam saatlerinden sonra bölgemizde (İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale) yarın geç saatlere kadar toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış bekleniyor" denildi.

        Açıklamada, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.

