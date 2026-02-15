Ege'de 5 il için toz taşınımı uyarısı

Bölge Hava Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Ege Bölgesi'ndeki 5 il için toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Bugün akşam saatlerinden sonra bölgemizde (İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale) yarın geç saatlere kadar toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış bekleniyor" denildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.