- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.52'de merkez üssü Aydın'ın Söke ilçesinin 16,92 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.02.16 21:44:36 39.3455 25.9935 13.7 -.- 2.0 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.02.16 21:17:34 35.2420 31.8920 6.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.02.16 21:04:44 35.6900 25.9123 5.5 -.- 3.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.02.16 21:02:32 35.7357 25.9018 5.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.02.16 20:56:26 37.5068 27.0638 15.4 -.- 1.8 -.- AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel 2019.02.16 20:52:03 35.6890 25.8977 5.2 -.- 3.8 4.1 AKDENIZ İlksel 2019.02.16 20:34:25 36.8933 27.6138 6.7 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.02.16 20:06:20 39.4103 25.8882 5.4 -.- 2.5 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.02.16 19:39:21 39.6740 22.9675 5.6 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel 2019.02.16 19:28:38 35.8502 32.2335 53.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.02.16 18:03:10 38.7225 38.1453 6.2 -.- 1.6 -.- AKSUTLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel 2019.02.16 16:25:09 37.8827 27.2752 2.6 -.- 2.1 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel 2019.02.16 15:55:34 38.8257 37.9013 5.2 -.- 1.8 -.- HEKIMHAN (MALATYA) İlksel 2019.02.16 15:46:31 36.8943 27.6323 3.6 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.02.16 15:38:25 36.9323 27.6407 4.8 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.02.16 14:57:35 39.4255 41.7603 13.4 -.- 2.3 -.- CAKMAK-HINIS (ERZURUM) İlksel 2019.02.16 14:55:57 36.8903 27.6308 5.1 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.02.16 12:50:16 38.7265 43.4338 9.0 -.- 2.3 -.- OCAKLI-(VAN) İlksel 2019.02.16 12:44:57 38.5892 37.3488 10.6 -.- 1.8 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel 2019.02.16 10:31:32 35.8142 31.8538 25.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.02.16 09:49:41 38.6165 39.8580 5.0 -.- 2.2 2.1 KARASALKIM-PALU (ELAZIG) İlksel 2019.02.16 09:21:01 40.3890 27.1548 6.2 -.- 2.4 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.02.16 07:54:40 40.3752 27.1422 6.6 -.- 2.1 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.02.16 07:49:35 36.7660 31.7117 25.6 -.- 2.0 -.- GENCLER-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel 2019.02.16 07:01:03 37.5570 35.6768 4.6 -.- 2.0 -.- AKARCA-KOZAN (ADANA) İlksel 2019.02.16 05:31:58 38.7548 27.8243 10.1 -.- 1.9 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA) İlksel 2019.02.16 03:05:32 42.5788 33.3917 6.9 -.- 2.7 -.- DOGANYURT ACIKLARI-KASTAMONU (KARADENIZ) İlksel 2019.02.16 01:13:06 40.7920 27.9007 17.1 -.- 2.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.