EGE DENİZİ'NDE DEPREM! Son dakika deprem mi oldu? 10 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

EGE DENİZİ'NDE DEPREM! Son dakika deprem mi oldu? 10 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

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Son dakika depremler listesi... Türkiye'de meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean paylaşılıyor. Yurt genelinde artçı ve bağımsız depremler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sabah karşı saat 05.58'de Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. İşte 10 Aralık Pazar son depremler listesi...