Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ege Denizi'nde fırtına uyarısı - Güncel haberler

        Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Ege Denizi'nin kuzey kesimi ile ilgili yarın akşam saatlerinden itibaren fırtına uyarısı yapıldı. Saatteki hızının 50 ile 75 kilometre aralığında olacağı öngörülen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar olabileceği ifade edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 22:17 Güncelleme: 21.11.2024 - 22:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne bağlı İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yarın akşam saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin kuzeyinde fırtına (sarı uyarı) beklendiğini belirtti.

        Deniz trafiğini etkileyebileceği ifade edilen fırtınanın Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği uyarısı yapıldı.

        Yapılan yazılı açıklamada, “Kuzey Ege’de rüzgarın, yarın (Cuma 22.11.2024) akşam saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan, Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra geneli kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cumartesi gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.” denildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #ege denizi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rusya-Ukrayna savaşı tırmanıyor!
        Rusya-Ukrayna savaşı tırmanıyor!
        O konuşmalarda iddianameye girdi
        O konuşmalarda iddianameye girdi
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        UCM kararına destek açıklamaları
        UCM kararına destek açıklamaları
        Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten "vergi borçları silindi" iddialarına yanıt
        Bakan Şimşek'ten "vergi borçları silindi" iddialarına yanıt
        UCM kararını yorumladılar
        UCM kararını yorumladılar
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        Galatasaray'ın borcu açıklandı!
        Galatasaray'ın borcu açıklandı!
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        21 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        21 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        Havada karayeli beklediler
        Havada karayeli beklediler
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Rötar konseri göbek attırdı
        Rötar konseri göbek attırdı
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Evlilikte kriz çıktı
        Evlilikte kriz çıktı
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk