29 Temmuz 2022'de Lior Ahituv ile hayatını birleştiren oyuncu Ege Kökenli, kısa bir süre önce sosyal medya hesabından bulunduğu bir paylaşımla bebek beklediğini duyurmuştu. Ancak ünlü oyuncu, bebeğini kucağına alamadan evlat acısıyla sarsıldı.

Lior Ahituv ve Ege Kökenli

"BEBEĞİMİZİ KAYBETTİK"

Ege Kökenli, 5 buçuk aylık hamileyken bebeğini kaybetti. Konuyla ilgili acı haberi sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajla duyuran Kökenli; "Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar... Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22'nci haftasında, her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE BİR İHTİMALLE GERÇEKLEŞEN BİR DURUM"

Kaybettiği bebeğinin cinsiyetinin ise kız olduğunu ifade eden Ege Kökenli, sözlerini; "Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık. Yaşadığımız bu derin kaybın ardından, bir süre sessiz kalmayı, yasımıza ve iyileşme sürecimize alan tanımayı tercih ediyoruz. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış, hassasiyet ve saygı için şimdiden teşekkür ederiz" sözleriyle sonlandırdı.