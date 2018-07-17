Ege'nin Hamsisi bu akşam yayınlanan bölümüyle ekran yolculuğuna başladı. “Ege’nin Hamsisi” dizisinin çekimlerinin Karadeniz etabı, Rize’nin Çamlıhemşin, Fındıklı ve Güneysu ilçelerinde yapıldı. Dizinin Ege çekimleri ise bölgenin incisi İzmir Seferihisar’a bağlı Sığacık’ta gerçekleştiriliyor. İşte Ege'nin Hamsisi'ne dair detaylar...
EGE'NİN HAMSİSİ OYUNCULARI
Yapımcılığını Köprü Film-Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan’ın üstlendiği, senaryosunu Bahar Filiz Ekinci’nin kaleme aldığı dizide, başrolleri İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Eser Eyüboğlu ve Hakan Bilgin paylaşıyor.
EGE'NİN HAMSİSİ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
EGE'NİN HAMSİSİ KONUSU
Gönüller Bir Olsun “Ege’nin Hamsisi” doksanlı yıllardan kalma, deniz kenarında yeşil-mavi bir ege kasabası ve bu kasabanın amaçları, tutumları ve de tasarrufları ne olursa olsun hatırşinas insanlarının hikâyesidir.
Kasabalıların bir arada büyük bir aile gibi yaşadığı, sevginin ve birliğin her şeyden önce geldiği bu güzel Ege toprağında bir Karadeniz lokantası açılmasıyla işler karışır. Bakir yaşamlarını, kendi küçük savaşlarını, bu güneşin elini en son çektiği topraklarda nice zamandır devam ettirmekte olan kahramanlar, tatlı bir Karadeniz-Ege çekişmesine tutulur.
Geçmişlerinin tatlı-soğuk imbatında neşeli, çok büyük cümleleri olmayan, hiç açılmamış mektuplarla yaşamaya devam eden bu Ege kasabası, büyük bir aşka şahit olacak ve bu çekişmenin tarafları uzlaşmanın yollarını arayacaklardır.
Yerlisiyle, esnafıyla, öğrencisiyle, gezginiyle şenlenen kasabada dillere destan bir aşk filizlenip büyüyecektir. Bu davul zurna ve kemençe, börülce karalahana, zeytinyağı tereyağı savaşı; geçmişlerin, arkadaşlıkların, hoşlanmaların, kıskançlıkların da işin içine dahil olmasıyla, fonda Ege-Karadeniz müzikleriyle iyice eğlenceli bir hal alacaktır.
Bazen düşmanlıklar, kısmi dostluklara; puslu geçmişler, başkalarının oluşmamış geleceklerine dönüşecek, bazen de “asla dönmem kararımdan! “ ya da “başkalarına bakmam bu saatten sonra!“ naraları terslerine dönüşüverir, bu yeni kasaba nizamında.
Ama ne olursa olsun asla kötü, fesat ya da içten pazarlıklı olanlar kazanamaz akşam rüzgârları kireçli duvarları aşındırmaya yüz tutmuşken, gerçek yaşamın aksine uzayıp giden dar yollarıyla ulaşılması zor bu Ege kasabası, kocaman dünya düzeninde kâh eğlenceli kâh hüzünlü ama ne olursa olsun insancıl kanunlarıyla bir masal gibi evvel zaman içerisinde sahnesini alarak yaşamına devam eder ve de öylece gider, vesselam.
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