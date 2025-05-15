Ege Yapı'dan İzmir'e 7 milyar TL'lik yatırım

Ege Yapı, mevcut ve planlanan projeleriyle İzmir’de istikrarlı bir büyüme hedefleyen şirket, şehirle birlikte gelişmeyi amaçlıyor.

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, İzmir projeleriyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“İzmir; stratejik konumu, köklü tarihi ve Akdeniz ikliminin sunduğu yaşam kalitesiyle hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ilgisini giderek daha fazla çekiyor. Özellikle İstanbul, İzmir ve Bodrum; uluslararası gayrimenkul yatırımcılarının odağında yer alıyor. 2024’te yabancı yatırımcı oranı %1,6’ya kadar gerilese de bu yıl yeniden artış bekliyoruz. Devam eden projelerimizin yanı sıra yeni yatırımlarla birlikte İzmir’de toplamda 7 milyar TL’yi aşan bir değer yaratmayı hedefliyoruz. Ege Bölgesi’nin diğer illerine açılma planlarımız da devam ediyor. Arsa geliştirme görüşmelerimiz sürerken, İzmir portföyümüz de tıpkı İstanbul’daki gibi istikrarlı şekilde büyümeye devam edecek.”

Alsancak’ta konumlanan Ege Yapı Alsancak'ta 1+1’den 6+1’e kadar farklı daire tiplerinden oluşan 132 konut ve 7 ticari ünite yer alıyor. Ege Yapı Kordon İzmir, 1+1’den 3+1’e kadar farklı daire tiplerini ticari alanlarla bir araya getiriyor. Villalardan oluşan Ege Yapı Kekliktepe ise Urla Kekliktepe’de konumlanıyor. 2025 yılı sonunda teslim edilmesi planlanan projede yaşamın sonbahar aylarında başlaması öngörülüyor.