Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Eğirdir Gölü Eylem Planı devrede | Son dakika haberleri

        Bakanlık, Eğirdir Gölü'nde 9 maddelik eylem planını hayata geçirdi

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kuraklığın etkisiyle su seviyesi hızla düşen ve biyolojik kirlilik oluşan Eğirdir Gölü'nde 9 maddelik eylem planını hayata geçirdi. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Beyhan Oktar, "Çalışmalar kapsamında akademisyenlerimiz gölün içerisinden ve dip sedimanından 20 farklı noktadan alınan örnekleri analiz ediyor" dedi. Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen de "Eğirdir Gölümüz bölgedeki içme suyu kaynağı olmasının yanı sıra tarımsal sulama, turizm ve balıkçılık gibi birçok alanda kritik öneme sahip. Dolayısıyla bu sorunların giderilmesi acil bir ihtiyaç haline geldi" diye konuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 18:11 Güncelleme: 03.10.2024 - 18:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kuraklığın etkisiyle su seviyesi hızla düşen ve biyolojik kirlilik oluşan Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde 9 maddelik eylem planını hayata geçirdi.

        2

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eğirdir Gölü'nün kuraklık tehdidi, alg patlaması ve biyolojik kirliliğe karşı korunması ve rehabilite edilmesi amacıyla harekete geçildi.

        3

        Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü koordinesinde, Isparta Valiliği, Belediye Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Merkezi, TÜBİTAK, üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla komisyon oluşturuldu. Arazi çalışmalarıyla beraber alınması gereken tedbirler belirlendi.

        4

        Göldeki sucul bitkilerin ve dipte biriken sediment ile biyokütlenin kaldırılmasına ilişkin TVK Genel Müdürlüğünce ön fizibilite raporu hazırlandı.

        5

        Süleyman Demirel Üniversitesi ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden bilim insanları da Ekosistem Değerlendirme Raporu'nu (EDR) hazırladı.

        6

        Kurum, bu çalışmalar sonucu belirlenen 9 maddelik eylem planını kamuoyuna duyurmuştu.

        7

        TKV Genel Müdür Yardımcısı Beyhan Oktar, eylem planının uygulanmaya başlandığını açıkladı.

        8

        Oktar, gölün ekolojik değerini ortaya koymak, göl ve çevresindeki faaliyetleri mevzuat kapsamında sınırlandırmak ve koruma kullanma dengesini gözetme amacıyla TVK Genel Müdürlüğünün, Eğirdir Gölü ve kıyı kesimini, "Kesin Korunacak Hassas Alan", "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak ilan ettiğini belirtti.

        9

        Çalışmalar kapsamında acil müdahale olarak göl yüzeyindeki alglerin ve göl kıyısındaki ölü sucul bitkilerin temizlenmesi amacıyla Gemi İnşa Sanayi A.Ş. (GİSAŞ) amfibi sulak alan rehabilitasyon aracı tasarladı.

        10

        Bu araçlarla göl yüzeyinde, göl içindeki hassas bölgelerde ise özel ekipmanlı dalgıçlarla temizlik çalışmalarına başlandığını açıklayan Oktar, gölü besleyen Çayköy Dere ağzında biriken rüsubatın da (ağaç dalları ve bitki tortusunun) DSİ'ye ait araç ve ekipmanlarla temizlendiğini kaydetti.

        11

        TVK Genel Müdürlüğü, göl tabanında dip çamuru temizliği yapılmasına yönelik fizibilite çalışmalarına devam ediyor. Elde edilecek bilimsel veriler doğrultusunda dip çamuru temizliği başlatılacak.

        12

        TVK Genel Müdür Yardımcısı Oktar, "Çalışmalar kapsamında akademisyenlerimiz gölün içerisinden ve dip sedimanından 20 farklı noktadan alınan örnekleri analiz ediyor. Analizler tamamlandığında gölden çıkarılacak çamurun hangi bilimsel metotlarla bertaraf edileceği ve bununla ilgili yapılacak tüm önlemleri bizlere sunmuş olacaklar ve bu doğrultuda tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        13

        Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, Eğirdir Gölü'nün bölge ve ülke için önemine dikkati çekerek şunları kaydetti: "Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği ve kuraklık göldeki su seviyesinin hızla azalmasına sebep oldu. Yağış rejimindeki değişiklikler, sıcaklık artışları ve bölgedeki insan faaliyetleri, göl ekosistemini olumsuz etkiledi. Su seviyesinin azalmasıyla göldeki biyolojik kirlilik, alg patlamaları ve kötü koku gibi sorunlar ortaya çıktı. Eğirdir Gölümüz bölgedeki içme suyu kaynağı olmasının yanı sıra tarımsal sulama, turizm ve balıkçılık gibi birçok alanda kritik öneme sahip. Dolayısıyla bu sorunların giderilmesi acil bir ihtiyaç haline geldi. Bakanlığımızın ve yerel yönetimlerin koordinasyonuyla başlatılan rehabilitasyon çalışmaları sayesinde gölün ekosistemini koruyarak bu eşsiz doğal kaynağı gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz."

        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        21
        22
        23
        #yerel haberler
        #ısparta haberleri
        #eğirdir gölü eylem planı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        3 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        3 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Demet'in katilleri 15 yıl sonra yakalandı
        Demet'in katilleri 15 yıl sonra yakalandı
        Bursa'da camiyi ziyaret eden erkek turistler etek giydi
        Bursa'da camiyi ziyaret eden erkek turistler etek giydi
        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
        Dağ evinde vahşet! Arkadaşını öldürüp yaktı!
        Dağ evinde vahşet! Arkadaşını öldürüp yaktı!
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Tatsız karşılaşma
        Tatsız karşılaşma
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        'Evet' demek kolay oldu
        'Evet' demek kolay oldu