Eğirdir Gölü'nde bomba alarmı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
Isparta'daki Eğirdir Gölü kenarında dördüncü kez el bombaları bulundu. El bombalarının kaldırılması için özel ekip beklenirken, polis bölgeyi şeritle çevirerek giriş çıkışa kapattı. El bombalarını bulan kişi, "Konya'dan Eğirdir'e tatil için geldim. Göle girmiştim. Yürürken önce birini gördüm, 3-5 derken, 6-7 tane oldu. Böyle şeyler Allah esirgesin tehlikeli olur, bir yerde bir şey bulunduğu zaman bunun devamlı araştırılması gerek." diye konuştu.
Eğirdir Gölü'nün Babasultan mevkisine karavanıyla tatile gelen Hilmi Gürler, dün öğleden sonra kıyıya yakın noktada su içinde el bombaları olduğunu fark etti.
Gürler'in haber vermesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, el bombalarının bulunduğu alanı şeritle çevirdi. Bölgeye giriş ve çıkışları kapatan ekipler, nöbete başladı.
İSTANBUL'DAN ÖZEL EKİP BEKLENİYOR
El bombalarının bölgeden alınması için İstanbul'dan gelecek özel ekibin beklendiği belirtildi. Diğer yandan aynı noktada daha önce de üç kez el bombaları bulunmuş ve özel ekip tarafından bölgeden tahliye edilmişti.
GÖLE GİRDİ FARK ETTİ
El bombalarını bulan Hilmi Gürler, "Konya'dan Eğirdir'de tatil için geldim. Göle girmiştim. Yürürken önce birini gördüm, 3-5 derken, 6-7 tane oldu. El bombaları, etrafımda toplu bir yerde duruyor. Devamlı girip çıktığımız yer burası, 3-4 gündür buradayız. Daha önce de bulunmuş, öyle duyduk. Böyle şeyler Allah esirgesin tehlikeli olur, bir yerde bir şey bulunduğu zaman bunun devamlı araştırılması gerek. Daha sonra kayaların içinden bir el bombası daha buldular. Genel araştırma yapılması lazım" dedi.