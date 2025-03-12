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        Haberler Gündem Çevre Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılıkla mücadele | Son dakika haberleri

        Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılıkla mücadele: 600 metre ağa el konuldu

        Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılıkta kullanılan 600 metre uzatma ağa el konuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 13:56 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:56
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        Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılıkla mücadele
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        Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılık yapan balıkçılara yönelik denetimler sürdürüldü.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri tarafından müşterek olarak su ürünleri avcılığının yıl boyu yasak olduğu Eğirdir Gölü'nde yapılan su ürünleri denetiminde sahibi belirsiz, kaçak avcılıkta kullanılan 600 metre uzatma ağına el konuldu. Ağdan çıkan balıklar ise canlı olarak Eğirdir Gölü'ne iade edildi.

        Eğirdir Tarım ve Orman Müdürü Yahya Enes Ünsal, "Stokların korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması adına yasadışı avcılık girişimlerine karşı su ürünleri kontrol ekiplerimiz olarak mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" dedi.

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