Temel lise ne zaman kapanıyor? Eğitim sistemindeki değişiklikler neler? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim sistemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TEMEL LİSE NE ZAMAN KAPANIYOR?

Özel öğretim kurslarının, temel liselerin kapatılması, destekleme ve yetiştirme kurslarına getirilecek yeni düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan Selçuk, "Temel liseler, dershaneler konusu çok uzun yıllardır bilinen ve geçmişten beri yapılması öngörülen kararlardır. Bu kararlar bilinmesine rağmen, aylar, yıllar önce bu kararlarla ilgili çok somut bir bilgi paylaşılmasına hatta kanun maddesi olmasına rağmen bu ilan edildiğinde insanların şaşırmasına çok şaşırdım." değerlendirmesinde bulundu.

EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ YENİLİKLER

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim sisteminin değişmesiyle ilgili sorulara ise şöyle cevap verdi, Bu sürecin sancısız bir şekilde ilerlerlemesi için her türlü çabayı göstereceklerini vurgulayan Selçuk, "Bu dershaneler meselesinde çok uzun yıllardır bilinen ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki talimatlarının ne olduğunu açık şekilde bilindiği bir husus. Bu bağlamda tüm velilerimize, öğretmenlerimize çok açıklıkla ifade etmek isterim; yerine ne koyacağımız, ne getirdiğimiz ve buradaki ihtiyacı, talebi nasıl karşılayacağımız konusunda çok net bir yol haritasına sahibiz. Bunu da önümüzdeki haftalarda bir lansmanla açıklayacağız. Bütün hazırlıklarımız bitti." diye konuştu.

OKUL PROFİLİ ÇALIŞMASI ŞUBATTA BAŞLAYACAK!

"Okul Profili" değerlendirme çalışması olduğunu anlatan Selçuk, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki bütün resmi okullarımızın belli parametreler çerçevesinde tabiri caizse MR'ının çekilmesi ve bunun mobil olarak izlenmesi, her bir okulumuzun her bir ihtiyacının somut olarak takip edilmesi ve ihtiyaçlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanması konusunda hem mali hem de idari tedbirlerimizi almış vaziyetteyiz.

Bu süreç içerisinde okullarımızın hangisinde ne tür problemler, ihtiyaçlar olduğunu izleme, değerlendirme ve bunların gelişmesi konusunda asla bir rekabet söz konusu olmaksızın gelişmesi konusunda bir Türkiye ortak modeli çıktı. Bunun pilot çalışmaları şubat ayında başlıyor ve pilot çalışmaların sonucunda da önümüzdeki öğretim yılında ülkedeki bütün okullarımızın takibiyle ilgili başka bir veriye dayalı yönetim sistemine geçiyoruz. Böylece büyük ölçekli ve uluslararası akreditasyon yapılarına uyumlu bir model de hayata geçmiş olacak. Hayata geçtiğinde de okullarımızın özellikle imkanı daha zayıf olan okullarımızın iyileştirilmesi için bir yol haritasına da sahip olmuş olacağız."