Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Eğitim uçağı gövde üzerine indi | Son dakika haberleri

        Eğitim uçağı gövde üzerine indi

        Isparta'da iniş takımları açılmayan eğitim uçağı gövde üzerinde iniş yaptı. Pilot adayı yara almadan kurtulurken, uçakta hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 16:12 Güncelleme: 30.11.2024 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eğitim uçağı gövde üzerine indi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'da iniş takımları açılmayan eğitim uçağı havalimanına gövde üzerine iniş yaptı.

        AA'da yer alan habere göre pilot adayı öğrencinin bulunduğu çift motorlu Cessna tipi eğitim uçağının havalimanına inişi sırasında iniş takımları açılmadı.

        Alçalarak gövde üzerine iniş yapan eğitim uçağı, sürüklenerek durdu. Pilot adayı yara almadan kurtulurken, uçakta da hasar oluştu.

        İhbar üzerine bölgeye Devlet Hava Meydanları İşletmesi Süleyman Demirel Havalimanı kaza kırım ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #ısparta
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        155 bininci konut teslim edildi
        155 bininci konut teslim edildi
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü!
        Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü!
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        O kentte gelenek yine bozulmadı! Kasımda deniz keyfi!
        O kentte gelenek yine bozulmadı! Kasımda deniz keyfi!
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Eşini kayalıklardan itip intihar süsü vermişti! İşte istenen ceza!
        Eşini kayalıklardan itip intihar süsü vermişti! İşte istenen ceza!
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları