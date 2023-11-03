Eğitimde kartopu etkisi! 4 milyon çocuğa ulaşılacak Yarınlara Kartopu eğitim projesi kapsamında, 0-6 yaş arası çocuklara gelişimsel olarak uygun deneyimler sağlamak amacıyla farklı konularda eğitim içerik ve setleri hazırlandı. Prof. Dr. Selçuk Şirin ve akademisyenlerce hazırlanan eğitim ve gelişim materyalleri ile çocukların bilişsel gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra ebeveynlere de çocuk gelişimi hakkında temel bilgi ve kaynaklar sunularak daha sağlıklı, mutlu ve başarılı bireyler yetiştirilmesine destek olunması hedefleniyor. Bugün deprem bölgesinde başlayan Yarınlara Kartopu projesi, ocak ayından itibaren Türkiye genelinde yayılacak

Yarınlara Kartopu eğitim ve gelişim projesiyle 0-6 yaş grubundaki çocukların gelişimi ve bu amaçla ebeveynlerin desteklenmesi amaçlanıyor. Cumhuriyetin 100'üncü yılında daha iyi yetişmiş nesiller için Yarınlara Kartopu eğitim ve gelişim projesini hayata geçiren Yapı Kredi, New York Üniversitesi’nde davranış bilimi ve istatistik dersleri veren Prof. Dr. Selçuk Şirin ve seçkin akademisyenlerden oluşan uzman proje ekibinin danışmanlığında 140 eğitim videosu ve eğitim kitleri hazırladı. Depremin vurduğu 17 ilde bugün başlayan proje, ocak ayında tüm Türkiye genelinde yaygınlaşacak. 4 milyon çocuğa ulaşmayı hedefleyen proje, 5 + 5 yıl sürecek. Projenin ilk 5 yıllık yatırım bütçesi 25 milyon doların üzerinde.

"PISA TESTİNDE OECD ORTALAMASININ ALTINDAYIZ"

Prof. Dr. Şirin, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı olan PISA testinde Türkiye'nin OECD ortalamasının gerisinde kaldığını kaydederek, "Ortalamanın üstünde kalan çocukların okul öncesi eğitime katılım sağladığı görülmüştür. Türkiye'de okul öncesi eğitime katılım yüzde 50, bunu 3 yaşı baz alarak söylerse yüzde 30. Bu projeyle PISA'da başarı yakalama fırsatımız var" diye konuştu.

"HER ŞEYİ BIRAKIN, OKUL ÖNCESİ EĞİTİME YATIRIM YAPIN"

"Her şeyi bırakın, okul öncesi eğitime yatırım yapın" diyen Prof. Dr. Selçuk Şirin, şunları söyledi: "Yarınlara kartopu projesi, Türkiye’nin geleceğine yapılan çok önemli bir yatırım. Beynimizin yüzde 95’i, 0-6 yaş arasında gelişimini tamamlıyor. Yetişkin bir insanın hayatı boyunca elde ettiği becerilerin yaklaşık yüzde 70’i, hayatımızın ilk altı yılında kazanılıyor. Bu fırsat aralığını kaçırdığımızda ise sonraki yıllarda çocuklarımıza o becerileri kazandırmak hem çok zaman alıyor hem de çok masraflı oluyor" dedi.

AVRUPA'DA YAKLAŞIK HER ÇOCUK OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ALIYOR, TÜRKİYE'DE BU ORAN YÜZDE 50

Nobel Ekonomi ödülü alan James Heckman’in analizine değinen Prof. Dr. Şirin, "Bu analize göre 0-6 yaş döneminde bir çocuğa yapılan her 1 birimlik yatırım, 7 kat olarak geri dönüyor. Bu oran çocukların yaşı arttıkça da azalıyor ve üniversite seviyesinde neredeyse 1’e 1 seviyesine düşüyor. Bu nedenle tüm ülkeler hummalı bir şekilde kritik dönem sayılan okul öncesine yatırım yapıyor. Avrupa’daki çocukların neredeyse tamamı okul öncesi eğitim alıyor ve öğrenme fırsatlarından yararlanıyor. Türkiye’de ise bu oran son yıllardaki ciddi artışa rağmen maalesef yüzde 50. Uzun vadede bunu değiştirmek zaman ve yatırım gerektiriyor ancak kısa vadede her birimizin üzerine düşen birtakım görevler var. Yarınlara Kartopu projesi işte bu sorumlulukla hazırlandı" ifadelerini kullandı.

HER ÇOCUĞA SENEDE İKİ KEZ ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR

Prof. Dr. Şirin, "Cumhuriyetimizin 100. yılına çok yakıştığını düşündüğüm Yarınlara Kartopu ile amacımız, Türkiye’de doğan her çocuğun okula başladığı gün kendini ifade edebilecek kelime haznesine sahip olması, kalem tutabilmesi, öğretmenin verdiği yönlendirmeleri anlayabilmesi ve tüm bu beceriler için gerekli olan zihinsel ve duygusal altyapıyı kurabilmesini sağlamak. Niyetimiz her çocuğa senede iki defa içeriklerimizle ulaşmak ve çocukların ailelerine temel gelişim kaynaklarını ücretsiz olarak sunmak. Hep birlikte, projemizle milyonlarca çocuğa ulaşmak ve onları 6-7 yaşına geldiğinde okula daha hazır bir şekilde göndermek istiyoruz" diye konuştu.

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YARINLARA KARTOPU İLE ÇOCUKLARIN SOSYAL, DUYGUSAL, FİZİKSEL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın ise Cumhuriyetin 100'üncü yılında, Mustafa Kemal Atatürk’ten aldıkları ilhamla Yarınlara Kartopu projesini tasarladıklarını ifade ederek, “Yapı Kredi olarak, kurulduğumuz günden bu yana sadece faaliyet alanımız olan finansta değil; kültür, sanat ve eğitim alanında da ülkemize ve toplumumuza katma değer yaratmayı hedefliyoruz. Ülkemizin geleceği için özellikle eğitimin son derece kritik olduğunu biliyoruz. Çocuklarımıza sunacağımız nitelikli eğitim ve gelişim programlarının, Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında daha iyi ve rekabetçi nesiller için en değerli yatırım olacağına yürekten inanıyoruz. Bu doğrultuda Prof. Dr. Selçuk Şirin ve akademik kadrosu rehberliğinde geniş bir ekip ile 1 yılı aşkın bir süredir çalışıyoruz. Uzun soluklu bir program olarak hayata geçirdiğimiz Yarınlara Kartopu ile öncelikle sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı ortamlarda yaşayan çocuklarımızın sosyal, duygusal, fiziksel becerilerini geliştirmelerine destek olacağız. Dijital ortamda ve fiziki olarak gerek ebeveynler gerekse de çocuklar için çok geniş bir eğitim ve gelişim materyali hazırladık. Projemize, yaşadığımız deprem afetinden etkilenen illerden başladık. Bu illerde afeti yaşamış 0-6 yaş arası çocuklarımızın deprem travmasını atlatmalarına ve sağlıklı gelişimlerine destek olmayı amaçlıyoruz. İlerleyen dönemlerde ise projemiz, ülkemizin tüm çocuklarına yayılarak büyüyecek ve kartopu etkisi yaratacak" dedi.

400 GÖNÜLLÜYE EĞİTİM VERİLDİ

Yapı Kredi Gönüllüleri’nin Yarınlara Kartopu projesinin hedeflerine giden yolda önemli bir rol oynadığını kaydeden Öztaşkın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaklaşık 400 Yapı Kredi Gönüllüsü, sahada çocuklarla etkinlik yapmak üzere AÇEV eğitmenlerinden çok kapsamlı bir eğitim aldı. Okul öncesi yaş grubuna ve ebeveynlerine yönelik bilimsel temelli eğitim programları geliştiren ve uygulayan AÇEV’in uzman eğitmenleri tarafından hazırlanan eğitimleri tamamlayan gönüllülerimiz, eğitim setlerini çocuklarla beraber uygulayarak daha güçlü nesillerin yetişmesine katkı sağlayacak. Ayrıca, projemizle ebeveyn farkındalığı yaratmak için yine Prof. Dr. Selçuk Şirin ve ekibiyle birlikte farklı konu ve içeriklerde hazırlanmış eğitim videolarıyla dolu bir internet sitesi hazırladık. Ebeveynler, 0-6 yaş aralığındaki çocuklarının eğitim ve gelişimi için son derece çeşitli ve zengin hazırlanan bu içeriklerle desteklenecek."

Farklı konu ve içeriklerde hazırlanmış eğitim videolarına tamamen ücretsiz bir biçimde https://yapikrediyarinlarakartopu.com.tr/ adresinden ulaşmak mümkün olacak.