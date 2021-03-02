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Eğlence mekanları, barlar ve gece kulüpleri açılacak mı? Eğlence mekanları ne zaman açılacak 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından merakla beklenen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı dün gerçekleşti. Koronavirüs tedbirleriyle ilgili normalleşme kararlarının konuşulduğu kabine toplantısının ardından eğlence mekanlarının açılıp açılmadığı merak ediliyor. Eğlence mekanları, barlar ve gece kulüpleri açılacak mı? Eğlence mekanları ne zaman açılacak 2021

Eğlence mekanları, barlar ve gece kulüpleri açılacak mı? Eğlence mekanları ne zaman açılacak 2021

Koronavirüs salgınının bulaş hızını düşürmek adına alınan kararlar sebebiyle aylardır kapalı olan eğlence mekanları, barlar ve gece kulüplerinin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Milyonlarca işletme sahibi ve eğlence mekanı çalışanı dün gerçekleşen kabine toplantısında eğlence mekanlarını ilgilendiren bir karar alınıp alınmadığını araştırıyor. Eğlence mekanları, barlar ve gece kulüpleri açılacak mı? Eğlence mekanları ne zaman açılacak 2021

EĞLENCE MEKANLARI NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

1 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen kabine toplantısında alınan koronavirüs normalleşme kararları kapsamında kafe ve restoranlarla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebileceklerdir."

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 1 Mart normalleşme genelgesinde eğlence mekanları, barlar ve gece kulüplerinin açılmasına ilişkin bir karar yer almadı. Resmi bir açıklama olmamakla birlikte eğlence mekanları, barlar ve gece kulüplerinin Haziran ayı itibariyle açılması bekleniyor.

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