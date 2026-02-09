Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Egyptair yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı | Son dakika haberleri

        Egyptair yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

        Mısır'ın hava yolu şirketi Egyptair'e ait yolcu uçağının, 6 Şubat'ta kalkışından sonra acil durum bildirerek İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 17:44 Güncelleme: 09.02.2026 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Egyptair uçağı acil iniş yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mısır'ın hava yolu şirketi Egyptair'e ait Airbus A320 tipi yolcu uçağının, 6 Şubat'ta kalkışından sonra acil durum bildirerek İstanbul Havalimanı'na geri dönüp acil iniş yaptığı bildirildi.

        AA'da yer alan habere göre 6 Şubat'ta İstanbul'dan Kahire'ye gitmek üzere havalanan Egyptair'e ait MS738 sefer sayılı Airbus A320 Neo tipi uçağın pilotları kokpitte duman görülmesi üzerine İstanbul Havalimanı Trafik Kontrol Merkezi'ne acil durum bildirdi.

        Acil iniş talebinde bulunulması üzerine İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'ya bağlı hava kurtarma ve yangınla mücadele (ARFF) ekipleri hazır duruma getirildi.

        İzin verilmesinin ardından uçak, İGA ARFF ekiplerinin eşliğinde 17L nolu piste sorunsuz şekilde iniş yaptı. İGA ARFF ekiplerince uçakta yapılan kontrolde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Uçak, 3 saat gecikmenin ardından tekrar havalanarak Kahire seferini tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kazada ölen sürücü, 2 gün sonra nişanlanacakmış

        DİYARBAKIR'da rögar kapağına çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü Hamza Arslan, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, Arslan'ın pazartesi günü nişanının olduğu öğrenildi.   Kaza, 6 Şubat'ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Dönümlü Mahallesi Şeyh Said...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız