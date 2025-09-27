Habertürk
        Egzamadan çatlaklara: Kışın en çok yapılan cilt hataları ve doğru uygulamalar

        Kış aylarında cildinizi kurumaktan nasıl koruyabilirsiniz?

        Evde alınacak küçük önlemlerle kış aylarında cildinizi hem koruyabilir hem de daha canlı tutabilirsiniz. İşte soğuk günlerde cilt bakımının püf noktaları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2025 - 11:30 Güncelleme: 27.09.2025 - 11:30
        Soğuk havalarda cildinizi nasıl koruyabilirsiniz?
        Kış aylarında düşen hava sıcaklığı ve artan rüzgâr, cildin nemini hızla kaybetmesine neden oluyor. Peki, bu dönemde cilt sağlığını korumak için nelere dikkat edilmeli?

        KIŞ AYLARINDA CİLT KURULUĞU VE KORUNMA YOLLARI

        Soğuk havalarla birlikte ciltte kuruluk en sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Kuruluk ilerlediğinde ise nem, yağ ve protein kaybına bağlı olarak ciltte pullanma, çatlama, kızarıklık, kaşıntı ve hatta egzama gibi rahatsız edici problemler gelişebilir.

        Kış aylarında cildin kurumasının temel nedeni soğuk hava ile birlikte görünmez su kaybının artmasıdır. Buna ek olarak rüzgâr, evlerdeki kuru ve sıcak ortam, kalın giysiler, uzun ve sıcak banyolar, hamam veya sauna gibi faktörler de kuruluğu artırır. Peki, cildimizi bu olumsuz etkilerden nasıl koruyabiliriz? İşte öneriler…

        NEMLENDİRİCİ KULLANIMI

        Su içmek genel sağlık için faydalı olsa da cilt kuruluğunu önlemede tek başına yeterli değildir. En etkili çözüm, düzenli olarak uygun nemlendirici kullanmaktır.

        - Her akşam cildinize nemlendirici sürün.

        - Kış aylarında yağ bazlı, merhem yapısındaki ürünleri tercih edin.

        - Nemlendiriciyi cilt henüz nemliyken uygulayın.

        - Marka ya da fiyat yerine, ürünün cilt ihtiyacınızı karşılayabilmesine odaklanın.

        EV ORTAMINDA DENGEYİ SAĞLAMAK

        Cilt sağlığı için ev ortamındaki nem ve ısı dengesine dikkat edin:

        - Nem oranını %30-50 aralığında tutun.

        - Oda sıcaklığını 20-26 °C arasında sabitleyin.

        - Kalorifer üzerine su koyarak veya nemlendirici cihaz kullanarak havayı nemlendirin.

        - Soba, şömine veya kalorifer karşısında uzun süre oturmaktan kaçının.

        DUŞ VE TEMİZLİK ALIŞKANLIKLARI

        Yanlış banyo alışkanlıkları cildi daha da kurutabilir:

        - Ilık suyla (36.5-40.5 °C) ve haftada en fazla 3 kez duş alın.

        - Duş süresini 5-10 dakika ile sınırlayın.

        - Kese, lif ve kurutucu vücut jellerinden uzak durun.

        - Nemlendirici özelliği yüksek krem temizleyiciler kullanın.

        GİYİM TERCİHLERİ

        Giysiler de cilt kuruluğunu etkileyebilir:

        - Naylon, sentetik, polyester ve yünlü kıyafetler yerine pamuklu veya pazen tercih edin.

        - Dar giysiler yerine bol kıyafetler giyin.

        GÜNEŞ VE SOĞUKTAN KORUNMA

        Soğuk, rüzgâr ve güneş ışınları cildi tahriş eder:

        - Dışarı çıkmadan 30 dakika önce en az 30 faktörlü güneş kremi sürün.

        - Soğuk ve rüzgârlı havalarda yüzünüzü kaşkol ile koruyun.

        EL BAKIMI

        Eller, kışın en çok kuruyan bölgelerden biridir:

        - Kalıp sabun tercih edin, sıvı sabundan kaçının.

        - El yıkama sıklığını günde 5-6’ya indirin.

        - Deterjan, çamaşır suyu ve alkol bazlı ürünlerden uzak durun.

        - Her yıkamadan sonra nemlendirici uygulayın.

        - Gece yatarken nemlendirici sürüp pamuklu eldiven giyebilirsiniz.

        AYAK BAKIMI

        Ayaklarda kalınlaşma ve nasırlaşmayı önlemek için:

        - Haftada bir ponza taşı veya törpü kullanın.

        - Banyo sonrası ve gece yatmadan önce nemlendirici sürün.

        - Gece boyunca pamuklu çorap giyebilirsiniz.

        DUDAK BAKIMI

        Kışın en hassas bölgelerden biri de dudaklardır:

        - Dudaklarınızı yalamaktan kaçının.

        - Gün içinde birkaç kez koruyucu dudak merhemi uygulayın.

        - Bu sayede çatlama, egzama ve enfeksiyonlardan korunabilirsiniz.

        Bu önerileri düzenli uygulayarak kış aylarında cildinizin sağlığını koruyabilir, kuruluğun yol açtığı sorunlardan büyük ölçüde uzak kalabilirsiniz.

        Görsel Kaynak: istockphoto

